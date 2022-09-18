Beylikdüzü'nde bir depoda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor!
İstanbul Beylikdüzü'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada yangın çıktı. Bodrum katında geniş alana yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın hemen yanında kurulan pazar yeri de duman altında kaldı. İtfaiye ekiplerini müdahalesini sürdürdüğü yangın yaklaşık saatlerdir devam ediyor. Yangının çıktığı deponun hemen yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
18.09.2022 22:39 - Son Güncelleme: 19.09.2022 08:04
Beylikdüzü'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 14 saattir sürüyor. itfaiye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yangının çıktığı deponun hemen yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangın, dün saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada çıkmıştı. Bodrum katında depolanan eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş bir alana yayılmış, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etmişti.