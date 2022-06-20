Bursa'da feci kaza! Baba-oğul can verdi
Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti, biri mikser sürücüsü üç kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüleri...
Bursa'da bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Y. idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.
Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı.
OTOMOBİL TAKLA ATTI: BABA-OĞUL ÖLDÜ
Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve bir oğlu hayatını kaybederken, Anne, kızı ve mikser sürücüsü Erol Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.