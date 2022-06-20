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Bursa'da feci kaza! Baba-oğul can verdi

Bursa'da feci bir kaza meydana geldi. Bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti, biri mikser sürücüsü üç kişi yaralandı. İşte olay yerinden görüntüleri...

20.06.2022 13:45 - Son Güncelleme: 20.06.2022 14:07
Bursa’da feci kaza! Baba-oğul can verdi

Bursa'da bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa’da feci kaza! Baba-oğul can verdi

Kaza saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Bursa’da feci kaza! Baba-oğul can verdi

Edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Y. idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.

Bursa’da feci kaza! Baba-oğul can verdi

Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı.

Bursa’da feci kaza! Baba-oğul can verdi

OTOMOBİL TAKLA ATTI: BABA-OĞUL ÖLDÜ

Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve bir oğlu hayatını kaybederken, Anne, kızı ve mikser sürücüsü Erol Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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