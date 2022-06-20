Bursa’da feci kaza! Baba-oğul can verdi

OTOMOBİL TAKLA ATTI: BABA-OĞUL ÖLDÜ

Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve bir oğlu hayatını kaybederken, Anne, kızı ve mikser sürücüsü Erol Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

