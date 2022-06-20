Kilosu 1000 lira! Kanser hastası eşinin tedavisi için çam sakızı toplayıp satıyor
Artvin'de yaşayan Kenan Kızılkaya, kanser hastası eşinin tedavisi için metrelerce yükseklikteki köknar ağaçlarına tırmanıp çam sakızı topluyor. Kızılkaya topladığı çam sakızlarının kilosunu 1000 liradan satıyor. Buradan elde ettiği geliri de kanser hastası eşinin tedavisinde kullanıyor.
Artvin'de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu bin liradan satılıyor. Geçimini sakız toplayarak elde eden Kenan Kızılkaya, kanser hastası eşinin tedavi işin metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak çam sakızı topluyor. Artvin ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızının kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterlerde satılan, faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor.
Genelde köylüler ve çobanlar tarafından 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.
Yoğun bir kokuya sahip olan çam sakızı insanlar tarafından şifa deposu olarak adlandırılıyor. Mide ağrısı, iltihap yaraları, öksürük gibi bir çok hastalığa iyi gelen çam sakızı, köylünün en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.
Artvin'in Ardanuç ilçesi Boyalı köyünde ikamet eden Kenan ve Caner Kızılkaya kardeşler, geçimleri sakız toplayarak elde diyor. Tek gelirleri sakız toplamak olan Kenan Kızılkaya, aynı zamanda kanser hastası eşinin tedavisi için metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak sakız topluyor.