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Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü: Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı

Bursa'da ralli yarışında facianın eşiğinden dönüldü. Ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

30.05.2022 09:24 - Son Güncelleme: 30.05.2022 09:51
Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü: Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı

Bursa'da ralli yarışında facianın eşiğinden dönüldü. Ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.

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Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü: Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı

Bursalılar 46. Yeşil Bursa Rallisi izlemek için yarışın yapıldığı Keles yoluna akın etti.

Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü: Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı

VİRAJA HIZLA GİRİNCE SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Yarış sırasında viraja hızlı giren ralli arabası seyircilerin arasına daldı.

Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü: Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı

Seyircilerin tehlikeyi önceden sezmesi üzerine koşarak uzaklaştılar, bu sayede ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü: Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı

Facianın teğet geçtiği anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Yoldan çıkan yarış otomobili daha sonra piste girip yoluna devam etti

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