Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü: Ralli yarışında araç seyircilerin arasına daldı
Bursa'da ralli yarışında facianın eşiğinden dönüldü. Ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.
30.05.2022 09:24 - Son Güncelleme: 30.05.2022 09:51
Bursa'da ralli yarışında facianın eşiğinden dönüldü. Ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken o anlar cep telefon kameralarına yansıdı.
VİRAJA HIZLA GİRİNCE SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI
Yarış sırasında viraja hızlı giren ralli arabası seyircilerin arasına daldı.