SON DAKİKA: 21 yıl sonra aralanan cinayet! 'Affet bizi anne 300 kuyuyu aradım ama seni bulamadım'
Kayseri'de kiralık ev aramak için evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Ayşe Kavak'ın 21 yıllık sır perdesi aralandı. Cesedi bir kuyuda bulunan Ayşe Kavak'ın emekli polis memuru olan oğlu Uğur Kavak, annesine mezar olan kuyunun başında "Affet bizi Anne! 300 kuyuyu açıp baktım ama seni bulamadım. Senin yokluğuna dayanamayan babamda öldü anne" diyerek gözyaşı döktü.
Kayseri'nin Melikgazi İlçesindeki Yılanlı Dağı'nda uzun yıllardır dilden dile dolaşan "kuyuda bir ceset varmış" söylentisinden yola çıkan 3 gün süren çalışmasıyla cesedine ulaşılan kayıp Ayşe Kavak'ın 7 çocuğu, 21 yıllık sır perdesinin aralanmasıyla rahat bir nefes aldı. Ayşe Kavak'ın çocuklarından emekli Polis Memuru Uğur Kavak, Sabah muhabiriyle birlikte annesine 21 yıl mezar olan kuyuya gitti.
"ANNEMİ RÜYAMDA HEP KUYUDA GÖRÜYORDUM"
Annesini daha önce defalarca rüyasında gördüğünü ve annesinin kendisine bir kuyunun içerisinden el uzatıp beni kurtarın dediğini belirten Uğur Kavak; "Annem 21 yıl önce evden ayrılırken kollarında 3 bilezik, boynunda kolye ve ellerinde ise yüzükler vardı. Annem takıp takıştırmayı çok severdi. Annem kaybolduktan sonra biz onun altınları için öldürülüp bir yere alıldığını ihtimalini hep düşünüyorduk. Defalarca benim rüyama girdi. Bana bir kuyunun içerisinden elini uzatıyordu" dedi.
"300 KUYUYU DİDİK DİDİK ARADI"
Annesini rüyalarında kuyuda gördükten sonra Kayseri'nin dağlarındaki kuyuları açıp baktığını belirten Uğur Kavak; "Annemin rüyası belki bana bir mesajdır diye düşünerek yıllar önce Kayseri'deki dağlarda bulunan kuyuları tek tek gezip içlerine baktım. Hatta ağzı açık olan kuyuları içine insan yada hayvanat düşmesin diye kapattım.
Bugüne kadar 300 civarında kuyuya baktım. Aynı kuyulara tekrar gelmemek için gittiğim kuyuları bölge bölge listeledim. Hatta yılanlı Dağı'nda da onlarca kuyuya baktım. Ama bu bölgede kuyu olduğunu bilmiyordum. Demek ki annemin cesedinin bulunduğu kuyuyu bulmak bana değil Sabah Gazetesi muhabirine nasipmiş" diye konuştu.
AFFET BİZİ ANNE!
Sabah muhabiri ile birlikte annesinin bulunduğu kuyuya giden Uğur Kavak, kuyunun başında uzun süre gözyaşı döktü. "Annem 21 yıl boyunca bu katil kuyuda mı yatmış" diyen Uğur Kavak; "Annem bizi affet seni bulamadık. Bellik azap çektirilerek can vermişsin.