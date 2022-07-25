Beyoğlu'nda kapkaççıya pet şişeli müdahale! O anlar kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda Ukraynalı bir kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı. Kapkaççı pet şişeyle yapılan müdahaleden de kurtulurken kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
25.07.2022 09:07 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:07
PET ŞİŞELİ MÜDAHALE YETMEDİ
Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı.
Şüpheli kaçtı. Kapkaççının kaçması ve sokaktakilerin onu durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D., şikayetçi oldu.