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Beyoğlu'nda kapkaççıya pet şişeli müdahale! O anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda Ukraynalı bir kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı. Kapkaççı pet şişeyle yapılan müdahaleden de kurtulurken kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

25.07.2022 09:07 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:07
Beyoğlu’nda kapkaççıya pet şişeli müdahale! O anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda Ukraynalı bir kadının cep telefonunu çalan şüpheliyi, sokaktakiler yakalamaya çalıştı.

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Beyoğlu’nda kapkaççıya pet şişeli müdahale! O anlar kamerada

Olay, 17 Temmuz Pazar gece saatlerinde Firuzağa Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde meydana geldi.

Beyoğlu’nda kapkaççıya pet şişeli müdahale! O anlar kamerada

Ukraynalı Y.D. cadde üzerinde cep telefonu ile konuşurken arkasından gelen bir kişi cep telefonunu çaldı.

Beyoğlu’nda kapkaççıya pet şişeli müdahale! O anlar kamerada

PET ŞİŞELİ MÜDAHALE YETMEDİ

Kadının bağırması üzerine sokaktakiler, kapkaççıyı yakalamaya çalıştı. Bir kişi ise elinde bulunan pet şişeyi kapkaççıya savurarak durdurmaya çalıştı.

Beyoğlu’nda kapkaççıya pet şişeli müdahale! O anlar kamerada

Şüpheli kaçtı. Kapkaççının kaçması ve sokaktakilerin onu durdurmaya çalışması kameraya yansıdı. Y.D., şikayetçi oldu.


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