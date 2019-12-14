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Bursa'da akılalmaz olay! Yol ortasında sinir krizi geçirdi

Bursa'da bir sürücü darp ettiği kadını seyir halindeki otomobilden attı. Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın, sinir krizi geçirerek, önce basın mensuplarının aracına saldırdı ardından reklam panolarının arkasına saklanarak ağladı.

14.12.2019 10:48 - Son Güncelleme: 14.12.2019 11:17
Bursa'da akılalmaz olay! Yol ortasında sinir krizi geçirdi

Olay, Osmangazi'ye bağlı Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A.(26) ile sürücü Berk K. arasından bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ayşe A.'yı aracın içinde darbeden Berk K. bir süre sonra da hareket halindeki araçtan yola atarak uzaklaştı.

Bursa'da akılalmaz olay! Yol ortasında sinir krizi geçirdi

Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde son anda ezilmekten kurtulan kadın bir süre yol ortasında hareketsiz bir şekilde yattı.

Bursa'da akılalmaz olay! Yol ortasında sinir krizi geçirdi

Vatandaşlar tarafından kaldırılan Ayşe A., kendine gelmekte zorlandı.

Bursa'da akılalmaz olay! Yol ortasında sinir krizi geçirdi

Genç kadın basın mensuplarının aracını kendisini yola atanın aracı zannederek saldırmaya kalktı.

Bursa'da akılalmaz olay! Yol ortasında sinir krizi geçirdi

Olay yerindeki muhabirler tarafından engellenen kadın, reklam panolarının arkasına saklandı. Daha sonra da ağlamaya başladı.

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