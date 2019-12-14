13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?
Reyting sonuçları konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Atv'nin sevilen dizisi Hercai ile Arka Sokaklar ve Payitaht dizilerinin reyting sonuçları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Öte yandan eleme gecesinin olduğu MasterChef'in de reyitng sıralaması merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 13 Aralık reyting sonuçları...
14.12.2019 10:57
- Son Güncelleme: 14.12.2019 11:33
13 Aralık Cuma günü için reyting sonuçları merakla bekleniyor. Cuma günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Hercai dizisi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Öte yandan MasterChef, Payitaht ve Arka Sokaklar dizilerinin reyting sonuçları da araştırılıyor. Peki, Cuma günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 13 Aralık Cuma reyting sıralaması...
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