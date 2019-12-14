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13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

Reyting sonuçları konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Atv'nin sevilen dizisi Hercai ile Arka Sokaklar ve Payitaht dizilerinin reyting sonuçları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Öte yandan eleme gecesinin olduğu MasterChef'in de reyitng sıralaması merak ediliyor. Peki, dünkü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 13 Aralık reyting sonuçları...

14.12.2019 10:57 - Son Güncelleme: 14.12.2019 11:33
13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

13 Aralık Cuma günü için reyting sonuçları merakla bekleniyor. Cuma günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Hercai dizisi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Öte yandan MasterChef, Payitaht ve Arka Sokaklar dizilerinin reyting sonuçları da araştırılıyor. Peki, Cuma günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 13 Aralık Cuma reyting sıralaması...

13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

13 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

13 Aralık Cuma tarihli reyting sonuçları açıklandı. İşte dünkü reyting sonuçları:

13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
1 HERCAI ATV
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

4 ESRA EROL'DA ATV
5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
6 HERCAI (ÖZET) ATV

13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

7 ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D
8 KIS SEHIRLERI ATV
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8
10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW

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