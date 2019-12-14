13 Aralık Reyting sonuçları: MasterChef, Hercai, Payitaht, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

13 Aralık Cuma günü için reyting sonuçları merakla bekleniyor. Cuma günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Hercai dizisi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Öte yandan MasterChef, Payitaht ve Arka Sokaklar dizilerinin reyting sonuçları da araştırılıyor. Peki, Cuma günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 13 Aralık Cuma reyting sıralaması...