Günlük burç yorumları – 14 Aralık 2019 Cumartesi

YENGEÇ

Düşünce ve endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir. Bu süreci anda kalarak geçirmeniz ve güveninde kalmanız oldukça önemli olacak. Bugün yeni bir grubun içine girmek, farklı insanlarla tanışmak ön plana çıkacak. Aşk yeniden kapını çalacak.

PARTNERNİZE karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz küçük tartışmalara neden olabilir. Bugün enerjinizi işinize rahat bir şekilde yansıtacaksınız.