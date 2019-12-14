Günlük burç yorumları – 14 Aralık 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Aralık Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Aşk konusunda bekleme süreci sizi endişelenmeye sevk edebilir. Maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz. Bugün ay boşlukta. Yaşam stilin, kalabalık çevre ve bitmek bilmeyen aksiyonlardan oluşuyor. Yaptığın her şeyin karşılığını alıyorsun.
ÖZGÜRCE hareket etmek isteyeceğiniz bir gün içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz. Moraliniz çabuk bozuluyor.
BOĞA
Mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz. Bugün kendini enerjik hissedeceksin. İşlerin üstesinden gelebilirsin. Sorumluluklarından öte kişisel hayatın ön planda.
DÜŞÜNCELERİNİZDEN ödün vermeyen yapınıza rağmen, gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Coşkularınız en büyük rehberiniz.
İKİZLER
Kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz. Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir. Çalışan bir İkizler burcuysan, yoğun bir gün geçirebilirsin. Kariyerinde gelişmeye açık tavrın iş getirebilir.
BUGÜN, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Kendinize güvenmeniz gerektiğinin farkındasınız. Yatırımlarınız için biraz daha beklemelisiniz.
YENGEÇ
Düşünce ve endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir. Bu süreci anda kalarak geçirmeniz ve güveninde kalmanız oldukça önemli olacak. Bugün yeni bir grubun içine girmek, farklı insanlarla tanışmak ön plana çıkacak. Aşk yeniden kapını çalacak.
PARTNERNİZE karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gün içindesiniz. Fakat iddiacı yönleriniz küçük tartışmalara neden olabilir. Bugün enerjinizi işinize rahat bir şekilde yansıtacaksınız.
ASLAN
Kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz. Yara aldığın konularda dik durman güne güçlü başlamanı sağlıyor. İnançların ve ideallerinle herkesi şaşırtabilirsin.
BUGÜN, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacaktır. Mantıklı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirmeniz her zaman takdir görüyor.