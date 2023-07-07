Ehliyeti olan milyonlarca vatandaşa haber tez geldi! 02.00-22.00 saatleri arasında bu ödemeyi yapmanız oldukça elzem yoksa...
B sınıfı ehliyet sahiplerine önemli bir duyuru yapıldı. Türkiye genelinde binlerce araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri için 2023 yılı ikinci taksit dönemi başladı. Vatandaşlar, bu ödemeyi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin İnteraktif Vergi Dairesi veya mobil uygulama üzerinden 02.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir. Bu süre içinde B sınıfı ehliyet sahipleri vergi ödemelerini kolaylıkla yapabilir ve ödeme süresini kaçırmamış olurlar.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Bu vergi, araçların özelliklerine ve motor hacimlerine göre belirlenen bir tutara dayanır. Verginin ikinci taksit ödeme dönemi, araç sahiplerine hatırlatılarak ödemelerin tamamlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi, vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde vergi borçlarını ödeyebilmelerini sağlamaktadır. Bu yöntemler aracılığıyla 02.00-22.00 saatleri arasında ödeme işlemleri gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.
Vergi Dairesi'nin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Vatandaşlar, İnteraktif Vergi Dairesi veya mobil uygulama (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödemelerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri aracılığıyla da ödemeler yapılabilmektedir.
Ödemelerin internet üzerinden yapılması durumunda herhangi bir mağduriyetin önüne geçmek için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi veya bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmelidir.
Vatandaşlar daha fazla bilgi ve danışma için www.gib.gov.tr adresine veya Vergi İletişim Merkezi'ne (VİMER) 189 numaralı telefondan ulaşabilirler.
Ziraat Bankası, tüketicilere sunduğu kredi imkanlarıyla ev, araba veya acil paraya ihtiyaç duyan vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Banka, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla başvuruların Ziraat Bankası şubelerine gidilerek gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.