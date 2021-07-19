Antalya son dakika haberi: Park halindeki otomobil kundaklandı! "Dumanı görünce şaka yapmadığını anladım"
Antalya'da yerleşik Rus Svıtlana Borysenko'nun park halindeki otomobili kundaklandı. Borysenko, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" ifadelerini kullandı. Öte yandan polis ekiperi M.E'nin yakalanması için harekete geçti...
19.07.2021 19:36
- Son Güncelleme: 19.07.2021 20:45
Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak'a park edip, evine çıktı.