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Antalya son dakika haberi: Park halindeki otomobil kundaklandı! "Dumanı görünce şaka yapmadığını anladım"

Antalya'da yerleşik Rus Svıtlana Borysenko'nun park halindeki otomobili kundaklandı. Borysenko, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" ifadelerini kullandı. Öte yandan polis ekiperi M.E'nin yakalanması için harekete geçti...

19.07.2021 19:36 - Son Güncelleme: 19.07.2021 20:45
Antalya son dakika haberi: Park halindeki otomobil kundaklandı! Dumanı görünce şaka yapmadığı anladım

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak'a park edip, evine çıktı.

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Antalya son dakika haberi: Park halindeki otomobil kundaklandı! Dumanı görünce şaka yapmadığı anladım

Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşuları, Svıtlana Borysenko'ya haber verip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya son dakika haberi: Park halindeki otomobil kundaklandı! Dumanı görünce şaka yapmadığı anladım

Yangına ilk müdahaleyi de bahçe hortumuyla komşuları yaptı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Antalya son dakika haberi: Park halindeki otomobil kundaklandı! Dumanı görünce şaka yapmadığı anladım

Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağını söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

Antalya son dakika haberi: Park halindeki otomobil kundaklandı! Dumanı görünce şaka yapmadığı anladım

Borysenko'nun komşusu Ramazan Utku ise, "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu.