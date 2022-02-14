Mermi yutturup gecelik giydiren işkenceci Yaşar Çakıcı adliyeye sevk edilirken takım elbise giydi

E.M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşar Çakıcı, yanındaki Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.'nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü.