Bursa semalarında gizemli bulut! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir?
Son dakika haberi | Sabah saatlerinde Bursa'nın birçok ilçesinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle Gemlik, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar gözlerine inanamazken, sosyal medyada bulutun gizemli görünümü ile ilgili birçok paylaşım yapıldı. Bulutun İstanbul'dan da görüldüğü öğrenildi.
19.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:58
Bursa'nın Gemlik, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık bir saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.