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Bursa semalarında gizemli bulut! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir?

Son dakika haberi | Sabah saatlerinde Bursa'nın birçok ilçesinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle Gemlik, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaşayan vatandaşlar gözlerine inanamazken, sosyal medyada bulutun gizemli görünümü ile ilgili birçok paylaşım yapıldı. Bulutun İstanbul'dan da görüldüğü öğrenildi.

19.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:58
Bursa semalarında gizemli bulut! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir?

Bursa'nın Gemlik, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık bir saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

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Bursa semalarında gizemli bulut! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir?

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

Bursa semalarında gizemli bulut! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir?

MERCEK BULUTU NEDİR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Bursa semalarında gizemli bulut! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir?

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

Bursa semalarında gizemli bulut! Gören telefona sarıldı | Mercek bulutu nedir?

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