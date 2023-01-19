2020'de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi
2020 yılında yanan tarihi Vaniköy Camii, yangın nedeniyle büyük oranda tahribata uğramış ve kullanılamaz hale gelmişti. Vaniköy Camii'nde yaşanan yangın sonrası Kalyon Vakfı devreye girerek "Şehre Vefa" misyonu kapsamında restorasyon çalışmaları üstlenildi. Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Çam keresteleri Dursunbey'den, meşe keresteleri Yenice'den, mermerleri Marmara Adası'ndan getirterek özgün malzemeler ile şu ana kadar restorasyonun yüzde 90'lık kısmını tamamladık" dedi.
19.01.2023 08:42 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:39
Küllerinden yeniden doğmak için gün sayan Vaniköy Camii, yapılan titiz çalışmalar sonucu aslına uygun olarak ihya edildi.
Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2'nci Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vanî Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Vaniköy Camii'ndeki durumu Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu şöyle ifade etti:
"Vaniköy Camii, İstanbul'da 11 yalı camiden biri olma özelliği ile 358 yıldır hayatta olması ile bizde çok ayrı yeri var. Bu caminin ihyasına talip olduğumuz günden beri titiz çalışma yaptık.