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Haberler Yaşam 2020'de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi

2020'de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi

2020 yılında yanan tarihi Vaniköy Camii, yangın nedeniyle büyük oranda tahribata uğramış ve kullanılamaz hale gelmişti. Vaniköy Camii'nde yaşanan yangın sonrası Kalyon Vakfı devreye girerek "Şehre Vefa" misyonu kapsamında restorasyon çalışmaları üstlenildi. Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, "Çam keresteleri Dursunbey'den, meşe keresteleri Yenice'den, mermerleri Marmara Adası'ndan getirterek özgün malzemeler ile şu ana kadar restorasyonun yüzde 90'lık kısmını tamamladık" dedi.

takvim.com.tr
19.01.2023 08:42 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:39
2020’de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi

Küllerinden yeniden doğmak için gün sayan Vaniköy Camii, yapılan titiz çalışmalar sonucu aslına uygun olarak ihya edildi.

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2020’de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi

Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2'nci Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vanî Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan Vaniköy Camii'ndeki durumu Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu şöyle ifade etti:

2020’de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi

"Vaniköy Camii, İstanbul'da 11 yalı camiden biri olma özelliği ile 358 yıldır hayatta olması ile bizde çok ayrı yeri var. Bu caminin ihyasına talip olduğumuz günden beri titiz çalışma yaptık.

2020’de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi

Yangın öncesi olan durumun, özüne aykırı olduğunu fark ettik. Kemer kısımları, betonarme kolonlar vardı ve onların ahşap olması gerekiyordu.

2020’de yanan Tarihi Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile küllerinden yeniden doğuyor! Mehmet Kalyoncu: Aslına uygun ihya edildi

Şadırvandaki aynalar olsun bunların hepsi çalışmamızla özüne dönmüş oldu. Bizim burada şehre vefa bakış açısı ile baktığımız bir yaklaşım var."

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