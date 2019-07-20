Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan klima patladı. 80 dairenin bulunduğu sitede 20 dairelik blokun büyük kısmı kullanılmaz hale geldi. Patlamayla birlikte alevlerin yükseldiği sitedeki yüzlerce vatandaş tahliye edilirken, savaş alanına dönen bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında dumandan etkilenen ve fenalık geçirenlere acil servis ekipleri müdahale etti.
20.07.2019 20:56
- Son Güncelleme: 20.07.2019 21:05
Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Orhangazi ve Gemlik'ten çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulanslar sevk edildi. Patlama ve yangın ile büyük panik yaşayan apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile hızlı bir şekilde binadan tahliye edildi.
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