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Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan klima patladı. 80 dairenin bulunduğu sitede 20 dairelik blokun büyük kısmı kullanılmaz hale geldi. Patlamayla birlikte alevlerin yükseldiği sitedeki yüzlerce vatandaş tahliye edilirken, savaş alanına dönen bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında dumandan etkilenen ve fenalık geçirenlere acil servis ekipleri müdahale etti.

20.07.2019 20:56 - Son Güncelleme: 20.07.2019 21:05
Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin kliması patladı. 80 dairenin bulunduğu sitede 20 dairelik blokun büyük kısmı kullanılmaz hale geldi.

Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Çevrede büyük paniğe sebep olan yangın saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Muradiye Mahallesi Dervişbey Caddesi üzerinde bulunan Bektaş Prestij apartmanı A blok altında bulunan bir AVM'nin depo bölümündeki klimada patlama meydana geldi.

Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Patlamanın ardından depo bölümünü alevler kapladı. Alevler kısa sürede 80 daireli 6 katlı sitede 20 daireli A bloku sardı.

Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Orhangazi ve Gemlik'ten çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulanslar sevk edildi. Patlama ve yangın ile büyük panik yaşayan apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile hızlı bir şekilde binadan tahliye edildi.

Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Gündüz saatlerinde AVM'nin depo bölümündeki klimanın olduğu noktada bakım ve kaynak yapıldığın ileri sürüldü. Alevler bütün binayı kapladı.

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