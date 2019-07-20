Bursa Orhangazi'de klima patladı, ortalık savaş alanına döndü

Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Orhangazi ve Gemlik'ten çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulanslar sevk edildi. Patlama ve yangın ile büyük panik yaşayan apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile hızlı bir şekilde binadan tahliye edildi.

