Günlük burç yorumları – 21 Temmuz 2019 Pazar

ASLAN:

İhtimallere karşı kendinizi açık tutun ve somut olmayın. Gerçekçi yaklaşımları bir noktaya kadar geride bırakmalı ve hayal gücünüze şans tanımalısınız. Aşk hayatınızı yeniden onarmak için elinize birçok fırsat geçecek. Planlarınızı uygularken nazik fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Sinirsel rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Baş bölgenizle ilgili kazalara ise özellikle dikkat etmelisiniz.