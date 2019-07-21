Günlük burç yorumları – 21 Temmuz 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Temmuz Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz. Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir. Sevilen bir kişi olmak sizi onurlandıracak ve olumlu davranışlar içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle keyifli seyahat planları yapabilirsiniz. Jüpiter'in geri hareketini unutmamalı ve yaşadığınız küçük olayları abartıp sorun çıkarmamalısınız.
BOĞA:
Sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olun. Tutarlı bir süreç sergilemek için sakin kalın. Gerektiğinde gerekli kişilerden özgürleşmekten vazgeçmeyin. Aşırı görev düşkünlüğü içerisinde, üstünüze vazife olmayan konularda da çaba sarf ederek, yoğun bir gün geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde oldukça dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Bugün özellikle sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
İKİZLER:
Beklemede kalmanızda fayda var. Aşk hayatınızla alakalı olarak sabırlı olmalı ve partnerinize karşı mümkün olduğunca anlayışlı olabilmelisiniz. İletişim konusunda çıkan aksilikler canınızı sıkacaktır. Fakat şans sizi desteklemeye devam ederken, motivasyonunuzu koruyarak pes etmeyeceksiniz. Başlayacağınız yeni bir iş için, kendinize sınırlar koyabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
YENGEÇ:
Keyfinizi kaçıran durumlara karşı gerekli tavrı sergileyebilmeniz önem kazanacak. Daha iyi hissetmek için iyi düşünün ve pişman olmayacağınız şekilde kararlar alın. Kariyerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, çevrenizi doğru kullanmalısınız. Kırıcı davranmakla bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Sınırlarınızı genişletmek için hedeflerinizi hırslarınızla besleyeceğiniz bir gün içindesiniz. Biraz beklemelisiniz.
ASLAN:
İhtimallere karşı kendinizi açık tutun ve somut olmayın. Gerçekçi yaklaşımları bir noktaya kadar geride bırakmalı ve hayal gücünüze şans tanımalısınız. Aşk hayatınızı yeniden onarmak için elinize birçok fırsat geçecek. Planlarınızı uygularken nazik fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Sinirsel rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Baş bölgenizle ilgili kazalara ise özellikle dikkat etmelisiniz.