BİM 23 Temmuz 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

23 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri olmak üzere iki kere aktüel ürünler listesini paylaşan BİM marketlerin bu hafta salı günkü indirimleri belli oldu. Bu haftaki katalogda sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...