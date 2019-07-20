BİM 23 Temmuz 2019! Bu hafta BİM Aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerle dolu olduğunu görüyoruz. Peki bu hafa BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli? BİM 23 Temmuz kataloğu ile reyonlardaki yerlerini alacak olan aktüel ürünler neler? İşte 23 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
20.07.2019 17:39
- Son Güncelleme: 20.07.2019 17:39
23 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta salı ve cuma günleri olmak üzere iki kere aktüel ürünler listesini paylaşan BİM marketlerin bu hafta salı günkü indirimleri belli oldu. Bu haftaki katalogda sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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