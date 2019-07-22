BİM'de bakım ürünleri dikkat çekiyor! 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
23 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlandı. Duş jelinden parfüm çeşidine, saç fırçasından masaj sabununa kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. Haberimizde haftanın salı günü indirimlerini derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
22.07.2019 17:18
- Son Güncelleme: 22.07.2019 17:18
BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler merakla bekleniyordu. BİM'in geçtiğimiz gün yayınladığı katalogda bakım ürünlerine yer verildiği görüldü. Peki, BİM müşterileri salı günü hangi indirimli ürünler ile karşılaşacak? Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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