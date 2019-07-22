BİM'de bakım ürünleri dikkat çekiyor! 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler merakla bekleniyordu. BİM'in geçtiğimiz gün yayınladığı katalogda bakım ürünlerine yer verildiği görüldü. Peki, BİM müşterileri salı günü hangi indirimli ürünler ile karşılaşacak? Bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 23 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...