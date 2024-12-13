Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Burdur'da özel halk otobüsü, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarptı.
Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, arızalanınca Burdur-Antalya kara yolunda emniyet şeridine çekildi.
HEM POLİS ARACINA HEM KAMYONA ÇARPTI
Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 YARALI
Kazada yaralanan polis memuru ile otobüsteki 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.