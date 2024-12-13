Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Burdur 'da özel halk otobüsü, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarptı.

Yardım için gelen trafik polis ekibi, araçlarını kamyonun arkasına park etti.

HEM POLİS ARACINA HEM KAMYONA ÇARPTI

Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.