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Burdur'da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Burdur'da özel halk otobüsü, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarptı. Kaza sonucu 1 polis memuru ve 5 öğrenci yaralandı. İşte olay yerinden kareler...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 13:26 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 13:26
Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Burdur'da özel halk otobüsü, arıza yapan kamyon ile polis aracına çarptı.

Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, arızalanınca Burdur-Antalya kara yolunda emniyet şeridine çekildi.

Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Yardım için gelen trafik polis ekibi, araçlarını kamyonun arkasına park etti.

Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

HEM POLİS ARACINA HEM KAMYONA ÇARPTI

Bu sırada Süleyman O'nun (59) kullandığı 15 HO 1008 plakalı özel halk otobüsü, polis aracı ve kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

6 YARALI

Kazada yaralanan polis memuru ile otobüsteki 5 öğrenci, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı

Kurtarma çalışması esnasında rampadan kayan kamyon, yaklaşık 30 metre gerideki park halindeki başka bir polis aracı ile 15 ABZ 888 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.

Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı
Burdur’da halk otobüsü kamyon ve polis aracına çarptı: 6 yaralı
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