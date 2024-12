CUMA HUTBESİ | Diyanet İşleri13 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? Hutbe tam metni PDF indir, oku

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13 Aralık 2024 tarihli Cuma hutbesinin metnini ve konusunu açıklandı. Her hafta camilerde okunan Cuma hutbesi, Müslümanlara değerli bilgiler sunuyor. Cuma günü hutbesinin konusu ''Her Zorluktan Sonra Kolaylık Vardır'' olarak duyuruldu. İşte, 13 Aralık 2024 Cuma hutbesi tam metni...

KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR!

Mekke'nin fethi; her zorluktan sonra bir kolaylığın, her sıkıntının ardından bir ferahlığın, her hüznün peşinden bir sevincin olduğunu bizlere öğretmektedir. Nitekim Yüce Rabbimiz İnşirâh sûresinde, اِ َمَع ٰنَ ِ ُع ْسر ْ ال ُۜ يُ ْسر ا . يُ ْسر ا ِ ُع ْسر ْ َمَع ال Her "َفِا ٰنَ zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Muhakkak ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır."3 buyurmaktadır. Mekke'nin fethi; hakkın batıla, adaletin zulme, iyiliğin kötülüğe mutlaka galip geleceğini haber vermektedir. Toprakları fethetmeden önce gönülleri fethetmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bizlere anlatmaktadır. Kaybederken Allah'ın yardımından ümidimizi kesmemeyi; kazanırken de adaleti, merhameti ve hakkaniyeti esas almamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.