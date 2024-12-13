CUMA HUTBESİ | Diyanet İşleri13 Aralık Cuma Hutbesi konusu nedir? Hutbe tam metni PDF indir, oku

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13 Aralık 2024 tarihli Cuma hutbesinin metnini ve konusunu açıklandı. Her hafta camilerde okunan Cuma hutbesi, Müslümanlara değerli bilgiler sunuyor. Cuma günü hutbesinin konusu ''Her Zorluktan Sonra Kolaylık Vardır'' olarak duyuruldu. İşte, 13 Aralık 2024 Cuma hutbesi tam metni...

HER ZORLUKTAN SONRA KOLAYLIK VARDIR Muhterem Müslümanlar! Allah Resûlü (s.a.s) ve güzide ashabının Mekke'nin fethi için hazırlıklara başladığı günlerdeyiz. Geliniz bu haftaki Cuma hutbemizde içinde nice ibretler ve hikmetler barındıran Mekke'nin fethini yeniden hatırlayalım. O gün yaşananları bir kez daha tefekkür edelim. Hayatımıza olumlu katkılar sunacak gerekli dersleri çıkaralım.

AZİZ MÜMİNLER! Hicretin sekizinci yılıydı. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve sahâbe-i kirâm, hüzünle ayrılmak zorunda kaldıkları vatanlarına kavuşmak ve Kâbe'yi putlardan arındırmak amacıyla Mekke'ye doğru sefere çıktılar. Fetih hazırlıklarının ardından İslam ordusu Mekke'ye girdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), büyük bir tevazu içinde Rabbine hamdederek Kâbe'ye yöneldi; Beytullah'ı tavaf etti, iki rekât namaz kıldı. Sonra da Kâbe'nin merdivenlerine çıkarak, "Hamd Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'a mahsustur." dedi. Mekke halkı ise Kâbe'nin etrafında toplanmış, endişe ve korkuyla Allah Resûlü (s.a.s)'in kendileri için vereceği kararı beklemekteydi. Rahmet Elçisi (s.a.s), kendisini bekleyen kalabalığa doğru şefkat ve merhametle şöyle seslendi: "Tıpkı Hz. Yûsuf gibi ben de sizlere, ْر َح ُم ال ٰرَا ِح ۪مي َن َو ُهَو اَ لَ ُك ْمْۘ ُ يَ ْغِفُر ا ّٰلل ه ُۜ َيْوَم ْ ْي ُك ُم ال ي َب َعلَ ۪ Bugün 'ََل تَ ْثر size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.' diyorum. Gidebilirsiniz, hepiniz serbestsiniz."

KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR! Mekke'nin fethi; her zorluktan sonra bir kolaylığın, her sıkıntının ardından bir ferahlığın, her hüznün peşinden bir sevincin olduğunu bizlere öğretmektedir. Nitekim Yüce Rabbimiz İnşirâh sûresinde, اِ َمَع ٰنَ ِ ُع ْسر ْ ال ُۜ يُ ْسر ا . يُ ْسر ا ِ ُع ْسر ْ َمَع ال Her "َفِا ٰنَ zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Muhakkak ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır."3 buyurmaktadır. Mekke'nin fethi; hakkın batıla, adaletin zulme, iyiliğin kötülüğe mutlaka galip geleceğini haber vermektedir. Toprakları fethetmeden önce gönülleri fethetmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bizlere anlatmaktadır. Kaybederken Allah'ın yardımından ümidimizi kesmemeyi; kazanırken de adaleti, merhameti ve hakkaniyeti esas almamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.