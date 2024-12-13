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Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

Havaların soğumasıyla beraber sinüzit şikayetlerinde artış görülüyor. Burun tıkanıklığı ve burun akıntısı gibi sorunlar yaşayanlar için evde bitkisel yöntemlerle iyileşmek mümkün. Uygulaması oldukça kolay olan bu yöntemle burun delikleriniz hortum gibi açılacak. Nasıl mı? İşte adım adım detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 14:30 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 14:30
Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

Sinüzit, burun ve sinüslerdeki iltihaplanmalar nedeniyle baş ağrısı, burun tıkanıklığı, yüz ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açan bir hastalıktır. Doğal yöntemlerle bu rahatsızlığın tedavisine yardımcı olabilecek birçok bitki bulunmaktadır. Bunlardan biri de papatyadır. Papatyanın içerdiği aktif bileşikler sinüzit ve baş ağrısı gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

🌻 Kır papatyası sinüzit üzerinde etkili

Papatya, sinüzit tedavisinde oldukça etkili bir bitkidir. Özellikle kır papatyası sinüslerdeki iltihapları rahatlatmaya ve burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olur. Papatya çayı veya buharı sinüslerin açılmasını sağlayarak ağrıyı hafifletir ve rahatlama sağlar. Ayrıca papatya düzenli kullanımda baş ağrılarını da giderebilir.

Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

Aktarlardan alabilir ya da bahçenizden toplayabilirsiniz

Sinüzit tedavisinde kullanılacak papatyayı aktarlardan veya eczanelerden temin edilebileceğiniz gibi doğal yollarla kendi bahçenizden de toplayabilirsiniz.

Papatyaların çiçekleri tam olarak açtıktan sonra en geç 10 gün içinde toplanmalı ve gölgede kurutulmalıdır. Kurutma sırasında sentetik malzemelerden kaçınılmalı ve cam kavanozlarda saklanmalıdır.

Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

🌻 KIR PAPATYASI KÜRÜ 🌻

Sinüzite karşı papatya kürü uygulamak oldukça basittir. Öncelikle bir tencereye yaklaşık yarım litre su koyup kaynamasını bekleyin. Ardından 9-10 gram kurutulmuş papatyayı karışıma ekleyin.

Başınızı bir havlu ile örterek papatyanın buharına 5 dakika boyunca yüzünüzü tutun. Bu uygulamayı 5 dakika boyunca tekrarladıktan sonra 30 dakika kadar ara verin ve tekrar aynı işlemi yapın.

Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

Buhar tedavisi belirli aralıklarla tekrarlanabilir

Papatya buharı tedavisi sırasında ilk günlerde akıntı başlayabilir. Eğer ilk seansın ardından rahatlama sağlanmazsa bir sonraki gün tekrar uygulamayı deneyin.

Sinüslerdeki tıkanıklık gidermeye başladıktan sonra tedaviye ara verilebilir. Bu yöntem sinüslerin temizlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda baş ağrılarını da azaltır.

Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

Birçok hastalığa şifa

Kır papatyasının etkili bileşenleri yalnızca sinüzite değil aynı zamanda mide ülseri, bağırsak krampları ve depresyon gibi diğer sağlık sorunlarına karşı da faydalıdır.

Bu nedenle papatya vücudun genel sağlığına katkı sağlayan çok yönlü bir bitki olarak dikkat çeker.

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