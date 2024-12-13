Sinüziti olan bunu yapsın! Tıkanık burnu hortum gibi açıyor: 1 avuç yeterli , kaynayan suya atın ve…

Sinüzit, burun ve sinüslerdeki iltihaplanmalar nedeniyle baş ağrısı, burun tıkanıklığı, yüz ağrısı gibi rahatsızlıklara yol açan bir hastalıktır. Doğal yöntemlerle bu rahatsızlığın tedavisine yardımcı olabilecek birçok bitki bulunmaktadır. Bunlardan biri de papatyadır. Papatyanın içerdiği aktif bileşikler sinüzit ve baş ağrısı gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir.

🌻 Kır papatyası sinüzit üzerinde etkili Papatya, sinüzit tedavisinde oldukça etkili bir bitkidir. Özellikle kır papatyası sinüslerdeki iltihapları rahatlatmaya ve burun tıkanıklığını açmaya yardımcı olur. Papatya çayı veya buharı sinüslerin açılmasını sağlayarak ağrıyı hafifletir ve rahatlama sağlar. Ayrıca papatya düzenli kullanımda baş ağrılarını da giderebilir.

Aktarlardan alabilir ya da bahçenizden toplayabilirsiniz Sinüzit tedavisinde kullanılacak papatyayı aktarlardan veya eczanelerden temin edilebileceğiniz gibi doğal yollarla kendi bahçenizden de toplayabilirsiniz. Papatyaların çiçekleri tam olarak açtıktan sonra en geç 10 gün içinde toplanmalı ve gölgede kurutulmalıdır. Kurutma sırasında sentetik malzemelerden kaçınılmalı ve cam kavanozlarda saklanmalıdır.

🌻 KIR PAPATYASI KÜRÜ 🌻 Sinüzite karşı papatya kürü uygulamak oldukça basittir. Öncelikle bir tencereye yaklaşık yarım litre su koyup kaynamasını bekleyin. Ardından 9-10 gram kurutulmuş papatyayı karışıma ekleyin. Başınızı bir havlu ile örterek papatyanın buharına 5 dakika boyunca yüzünüzü tutun. Bu uygulamayı 5 dakika boyunca tekrarladıktan sonra 30 dakika kadar ara verin ve tekrar aynı işlemi yapın.