Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölüm nedeni: Aquaplaning
Futbol dünyasını yasa boğan futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Konyaspor'un genç futbolcusu düz yolda nasıl kaza yaptı? Ahmet Çalık kemer takıyor muydu? Islak zeminde süratli gelen Çalık'ın aracı Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama denen kayma hareketini yaptı. İşte Türkiye'yi yasa boğan kazanın ayrıntıları...
13.01.2022 09:11
- Son Güncelleme: 13.01.2022 09:11
Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Ayrıca genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi..