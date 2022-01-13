Vav TV İzle
Haberler Yaşam Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölüm nedeni: Aquaplaning

Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık'ın ölüm nedeni: Aquaplaning

Futbol dünyasını yasa boğan futbolcu Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Konyaspor'un genç futbolcusu düz yolda nasıl kaza yaptı? Ahmet Çalık kemer takıyor muydu? Islak zeminde süratli gelen Çalık'ın aracı Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama denen kayma hareketini yaptı. İşte Türkiye'yi yasa boğan kazanın ayrıntıları...

13.01.2022 09:11 - Son Güncelleme: 13.01.2022 09:11
Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ölüm nedeni: Aquaplaning

Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ölüm nedeni: Aquaplaning

Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı iddia edildi.

Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ölüm nedeni: Aquaplaning

Kaza yapan araçta emniyet kemerinin girişinde toka bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ölüm nedeni: Aquaplaning

Ayrıca genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi..

Ahmet Çalık kazasında korkunç detay! Futbolcu Ahmet Çalık’ın ölüm nedeni: Aquaplaning

Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

SON DAKİKA