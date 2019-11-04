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Burada ağaçlar ters büyüyor! Türkiye'de keşfedildi, tüm gözler oraya çevrildi

Elazığ'daki Keban ve Karakaya barajlarıyla bağlantısı olan ve geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarına tekne ile ilk tur gerçekleştirildi. İnsanların bu bölgede 9 bin yıl önce yaşadığını aktaran Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Ağaçların ters büyüdüğünü dünyanın başka bir yerinde göremezsiniz. Böyle bir ağacı bir cennette, bir de burada görürsünüz." diye konuştu.

04.11.2019 08:04 - Son Güncelleme: 04.11.2019 08:09
Burada ağaçlar ters büyüyor! Türkiye'de keşfedildi, tüm gözler oraya çevrildi

Elazığ'daki Keban ve Karakaya barajlarıyla bağlantısı olan ve geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarının turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Burada ağaçlar ters büyüyor! Türkiye'de keşfedildi, tüm gözler oraya çevrildi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Dünyada eşine ender rastlanan yer. Turlar başlattık. Destinasyon ve tur paketleri oluşturma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Burada ağaçlar ters büyüyor! Türkiye'de keşfedildi, tüm gözler oraya çevrildi

AK PARTİLİ VEKİL ZİYARET ETTİ
Elazığ'da geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Keban Barajı gölünde düzenlenen tekne gezisiyle kanyonların tanıtımı yapıldı.

Burada ağaçlar ters büyüyor! Türkiye'de keşfedildi, tüm gözler oraya çevrildi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Milletvekili Metin Bulut ile çok sayıda gazetecinin katılımıyla yapılan tekne gezisinde Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonları, Kaban Barajı gölünden seyredildi.

Burada ağaçlar ters büyüyor! Türkiye'de keşfedildi, tüm gözler oraya çevrildi

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Saklıkapı Kanyonu'nu gezen kafile, daha sonra nadir görülen ve kara leyleklerin bulunduğu Karaleylek Kanyonu'nu gezdi.

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