Burada ağaçlar ters büyüyor! Türkiye'de keşfedildi, tüm gözler oraya çevrildi

Elazığ'daki Keban ve Karakaya barajlarıyla bağlantısı olan ve geçen yaz keşfedilen Saklıkapı ile Kara Leylek kanyonlarına tekne ile ilk tur gerçekleştirildi. İnsanların bu bölgede 9 bin yıl önce yaşadığını aktaran Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Ağaçların ters büyüdüğünü dünyanın başka bir yerinde göremezsiniz. Böyle bir ağacı bir cennette, bir de burada görürsünüz." diye konuştu.

04.11.2019 08:04 - Son Güncelleme: 04.11.2019 08:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





