Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 60 metreden uçtu! Hastanede arkadaşını sorunca ekipler seferber odu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y. (21), yine alkollü olarak direksiyon başına geçince bir araca çarparak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Esma Y., yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine dönen ekipler yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.

04.11.2019 08:41 - Son Güncelleme: 04.11.2019 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





