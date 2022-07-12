Bunu yapmayanların İstanbulkart’ı bloke oluyor! Sakın yapmayı ihmal etmeyin!

Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmesinin ardından ise "Kişisel verileriniz Aydınlatma Metni'nde belirtilen kapsamda işlenecektir, devam etmeden önce okumanızı önemle rica ederiz.", "Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum" ve "Açık Rıza Metnini kabul ediyorum" onaylarını vermeniz gerekmektedir. Bu onayları vermeniz ardından, girmiş olduğunuz cep telefonu numarasına bir onay kodu gelecektir. Bu onay kodunu da sisteme girerek, İstanbulkartınızı kişselleştirmiş olacaksınız.