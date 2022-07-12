Bunu yapmayanların İstanbulkart'ı bloke oluyor! Sakın yapmayı ihmal etmeyin!
Toplu taşıma araçlarını kullanmak için kullanılan İstanbulkart bazı durumlarda bloke olabiliyor. Peki, İstanbulkart bloke kaldırma nasıl yapılır? İstanbulkart aktivasyonu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME
İstanbulkart kişiselleştirme işlemi, online bir şekilde kolayca yapılabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ linkine tıklayarak, kişiselleştirme ekranına gitmeniz gerekiyor. Bu siteye gittiğinizde, karşınıza bir form gelecek. Bu formu doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Formda doldurmanız gereken alanlar ise şu şekildedir:
Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmesinin ardından ise "Kişisel verileriniz Aydınlatma Metni'nde belirtilen kapsamda işlenecektir, devam etmeden önce okumanızı önemle rica ederiz.", "Kullanım Koşulları ve Çerçeve Sözleşmesini onaylıyorum" ve "Açık Rıza Metnini kabul ediyorum" onaylarını vermeniz gerekmektedir. Bu onayları vermeniz ardından, girmiş olduğunuz cep telefonu numarasına bir onay kodu gelecektir. Bu onay kodunu da sisteme girerek, İstanbulkartınızı kişselleştirmiş olacaksınız.