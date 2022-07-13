Ay ışığında çalışıyorlar, günlük 500 lira kazanıyorlar
Diyarbakır'da yaz aylarının sıcak havalarından korunmak için gece ay ışığında saman işçiliği saman işçileri, günlük ortalama 500 lira kazanabiliyor. Saman işinde bir yükün tamamlanabilmesi için en az 6 işçi çalıştırma zorunluluğu bulunduruluyor.
13.07.2022 11:55 - Son Güncelleme: 13.07.2022 11:55
Akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan saman işçileri, ailelerinin geçimine katkı sağlamak için Diyarbakır'da saman yükleme işi yapıyor.
Diyarbakır'da yaz aylarının bunaltıcı sıcak havalarından korunmak için gece zifiri karanlıkta ay ışığında çalışan işçiler, sıcak havada bu işi yapmanın 2 kat daha zor olduğunu belirtti.
Zor koşullarda günlük ortalama 500 lira kazanan işçiler, saman işçiliğinde ağır saman yükü kaldırmanın yanı sıra samanlardan çıkan tozlarla da ayrı bir mücadele ediyor.
6 KİŞİ OLMADAN BU İŞ OLMAZ
Ekip işi olan saman işçiliğinde aynı zamanda bir ekipte en az 6 işçi bulundurulması şartı var.