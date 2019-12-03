Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce limon koyun! Sonucuna şoke olacaksınız
Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Limonun vücut sağlığı dışında birçok yararı ortaya çıktı. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz. Kullandığınız limonları çöpe atmak yerine onları etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Limonları çöpe atmak yerine bulaşık makinesine atın bakın neler olacak... Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. İşte sonuç...
03.12.2019 11:10
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Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.
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