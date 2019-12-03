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Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce limon koyun! Sonucuna şoke olacaksınız

Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Limonun vücut sağlığı dışında birçok yararı ortaya çıktı. Şimdi size limonun bambaşka bir yönünü göstereceğiz. Kullandığınız limonları çöpe atmak yerine onları etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Limonları çöpe atmak yerine bulaşık makinesine atın bakın neler olacak... Bu fikir en başta kulağınıza tuhaf geliyor olabilir. Fakat denemekten zarar gelmez. Öyle ki, sonucu görünce şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. İşte sonuç...

03.12.2019 11:10 - Son Güncelleme:
Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce limon koyun! Sonucuna şoke olacaksınız

Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koymak başta kulağa tuhaf gelebilir. Limonların neden bulaşık makinesine koyulması gerektiğini anlayınca siz de bundan sonra çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz.

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce limon koyun! Sonucuna şoke olacaksınız

Çöpe çok fazla yiyecek atıyoruz. Yapılan araştırmalara göre insanlar yemeklerinin neredeyse yarısını israf ediyorlarmış.

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce limon koyun! Sonucuna şoke olacaksınız

Aslında bunları çöpe atmaktan başka şeyler de yapabiliriz. Mesela limonları kullandıktan sonra çöpe atmak yerine çok daha etkili bir şekilde kullanabiliriz.

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce limon koyun! Sonucuna şoke olacaksınız

Sirke ve karbonat gibi limon da çok farklı alanlarda kullanılabilen bilen ve kimyasal olmayan doğal bir araç haline geliyor. Tek ihtiyacınız olan kullanılmış bir limon parçası ya da dilimi. Dilimi bulaşık makinesine yerleştirip makinenizi çalıştırdıktan sonra göreceklerinize siz bile şaşıracaksınız.

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce limon koyun! Sonucuna şoke olacaksınız

Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Sadece bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlamıyor ve aynı zamanda makineye atılanların daha güzel kokmasını sağlıyor.

Akıllıca değil mi?

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