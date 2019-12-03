+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı
O ülkede yaşanan olay dünya gündemine oturdu. Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Bu ziyaret sırasında bir ayıyı sinirlendiren Naiphum Promratee zor anlar yaşadı. Detaylar sayfamzıda yer alacak. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar. Ayı saldırısına uğramamak için; Ayıların çok olduğu ortamlardan uzak durun. Özellikle gece, sabah erken ve akşamüstü böyle yerlere gitmeyin.
AYI SALDIRI RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Ayıların çok olduğu ortamlardan uzak durun. Özellikle gece, sabah erken ve akşamüstü böyle yerlere gitmeyin. Ormanda ayıların beslendiği balıklı derelerden, kuşburnu ve böğürtlen çalıları gibi sevdiği meyvelerden, hayvan leşlerinden uzak durun. Kamp yapıyorsanız, yiyeceğinizin ve çadırınızın arasında en az 30 metre olsun ve yiyeceğinizi bir ağaca asın. Ayılar sizin varlığınızdan haberdar olursa, genellikle uzak duracaktır.