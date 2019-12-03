+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı



AYI SALDIRI RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Ayıların çok olduğu ortamlardan uzak durun. Özellikle gece, sabah erken ve akşamüstü böyle yerlere gitmeyin. Ormanda ayıların beslendiği balıklı derelerden, kuşburnu ve böğürtlen çalıları gibi sevdiği meyvelerden, hayvan leşlerinden uzak durun. Kamp yapıyorsanız, yiyeceğinizin ve çadırınızın arasında en az 30 metre olsun ve yiyeceğinizi bir ağaca asın. Ayılar sizin varlığınızdan haberdar olursa, genellikle uzak duracaktır.