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+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı

O ülkede yaşanan olay dünya gündemine oturdu. Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Bu ziyaret sırasında bir ayıyı sinirlendiren Naiphum Promratee zor anlar yaşadı. Detaylar sayfamzıda yer alacak. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar. Ayı saldırısına uğramamak için; Ayıların çok olduğu ortamlardan uzak durun. Özellikle gece, sabah erken ve akşamüstü böyle yerlere gitmeyin.

03.12.2019 12:20 - Son Güncelleme: 03.12.2019 12:20
+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı

AYI SALDIRISI NEDEN YAŞANDI

Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu.

+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı

MÜDAHALE SONUÇSUZ KALDI

Bir anda arka ayaklarının üzerine kalkıp Promratee'yi yanına çeken hayvan, çevredekilerin gözleri önünde 36 yaşındaki adamı uzun süre hırpaladı. Tapınaktaki diğer ziyaretçilerin sopa ve su dolu kova ile müdahalesi sonuçsuz kaldı.

+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı

ADAMI KAFESE TAŞIDILAR

Yetkililerin aç bıraktığı anlaşılan iri hayvan, yara bere içindeki bitkin adamı dişleriyle tutup kafesine taşıdı.

+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı


AYI SALDIRI RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Ayıların çok olduğu ortamlardan uzak durun. Özellikle gece, sabah erken ve akşamüstü böyle yerlere gitmeyin. Ormanda ayıların beslendiği balıklı derelerden, kuşburnu ve böğürtlen çalıları gibi sevdiği meyvelerden, hayvan leşlerinden uzak durun. Kamp yapıyorsanız, yiyeceğinizin ve çadırınızın arasında en az 30 metre olsun ve yiyeceğinizi bir ağaca asın. Ayılar sizin varlığınızdan haberdar olursa, genellikle uzak duracaktır.

+18 adamı böyle yedi! Korkunç olay bir ülkeyi ayağa kaldırdı

Ayıların bulunduğu yerlerde yürürken ses çıkarmak, hatta şarkı söylemek, ayılara sizin varlığınızı duyurarak genelde uzaklaşmalarını sağlar. Ayılar genelde insanlardan, bizim onlardan korktuğumuz kadar korkar. Ama aniden karşılarına çıkarsak, o sürprizle saldırabilirler.

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