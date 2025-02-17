Bulaşık makineleri, zaman ve enerji tasarrufu sağlarken hayatı kolaylaştıran mükemmel araçlardır. Ancak, doğru kullanım alışkanlıkları geliştirmek, hem bulaşıklarınızın daha temiz olmasını hem de makinenizin ömrünün uzamasını sağlar. Peki, çatal ve bıçakları makineye koymadan önce yıkanmalı mı? Bulaşık makinesi kullanımı hakkında bilgiler...

Bulaşık makinesi nasıl yerleştirilir? 🍴 Ev hanımları arasında bulaşık makinesi kullanımı, son dönemde sosyal medyada giderek daha popüler hale gelmiş durumda. Bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirirken tabaklar alt sepete, bardaklar ise üst sepete yerleştirilmelidir. Tabaklar aralarındaki boşlukları minimize edecek şekilde yerleştirilerek suyun her tarafa ulaşması sağlanır. Tencere ve büyük kaplar ise en alt kısımda geniş alan bırakılarak yerleştirilebilir.

Bulaşık makinesine çatal ve bıçakları nasıl koyulmalı? 🍴 Çatal ve bıçaklar, tencere ve diğer mutfak eşyalarından ayrı olarak yerleştirilmelidir. Çatal ve bıçaklar kesici yüzeyleri aşağıya gelecek şekilde yerleştirilirse, hem daha temiz olur hem de bıçaklarınız daha az zarar görür.

Bulaşık makinesine bıçak atılır mı? 🔪 Bıçaklar bulaşık makinesine atılabilir ancak dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Özellikle paslanmaz çelik bıçaklar makinede yıkanabilirken, yüksek ısıdan etkilenmemeleri için dikkatli yerleştirilmelidir. Ayrıca, bıçakların kesici kısmı aşağıya doğru yerleştirilmelidir.