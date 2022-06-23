Bulaşık makinesi kokusu giderme yöntemleri neler? Bulaşık makinesi kokusu neden olur, nasıl çıkar? İşte pırıl pırıl ve kokusuz bulaşıkların formülü!

Bulaşık Makinesi Nasıl Temizlenir?

Bulaşık makinesi temizleme yöntemleri arasında ilk olarak filtre temizliği yer almaktadır. Makinenin çeşitli bölümlerini kontrol ederek güzelce temizlemelisiniz. İşte bulaşık makinesini temizleme yöntemleri;

Filtre temizliği: Makinelerde yer alan filtre tüm kötü kokuyu hapseder. Fakat bazı durumlarda bu koku etrafa ve makinenin içine yayılabilir. Makinenin en altındaki rafı çıkarıp fitreyi bulun. Yavaşça döndürerek çıkarın ve içini sıcak su ve sabunla temizleyin.

Kapak temizliği : Kapağın iç kısmında biriken artıklar da kötü kokunun oluşmasına neden olabilir. Sabunlu bez yardımıyla makinenin içini ve kapağını temizlemeniz tavsiye edilmektedir.

Raf temizliği: Tel raflar ise en son temizlenecek yerler arasında bulunuyor. Kötü koku genellikle raflarda oluşmaz: Fakat ıslak bez yardımıyla silerek çok daha temiz bir bulaşık makinesine sahip olabilirsiniz.