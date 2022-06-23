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Kuzeni ziyaretine gelmeyince sinir krizi geçirdi! Ne var ne yok penceren sokağa attı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. isimli kadın uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı. Polisi görünce öfkelenen kadın, kuzeni Bülent N. gelince sakinleşip, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

23.06.2022 11:20 - Son Güncelleme: 23.06.2022 11:22
Kuzeni ziyaretine gelmeyince sinir krizi geçirdi! Ne var ne yok penceren sokağa attı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. isimli kadın uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı.

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Kuzeni ziyaretine gelmeyince sinir krizi geçirdi! Ne var ne yok penceren sokağa attı

Olay, saat 06.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi.

Kuzeni ziyaretine gelmeyince sinir krizi geçirdi! Ne var ne yok penceren sokağa attı

İddiaya göre kuzeni Bülent N.'yi uzun süredir göremeyen Nebahat N., bunalıma girerek sinir krizi geçirdi. Nebahat N., yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyalarını atmaya başladı.

Kuzeni ziyaretine gelmeyince sinir krizi geçirdi! Ne var ne yok penceren sokağa attı

Nebahat N.'nin attığı eşyalar nedeniyle park halindeki 3 araç da hasar gördü. Komşuların ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kuzeni ziyaretine gelmeyince sinir krizi geçirdi! Ne var ne yok penceren sokağa attı

Polisin gelmesine sinirlenen Nebahat N., bu kez eline aldığı çekiçle balkon camlarını kırdı.

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