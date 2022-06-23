Kuzeni ziyaretine gelmeyince sinir krizi geçirdi! Ne var ne yok penceren sokağa attı
Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. isimli kadın uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı. Polisi görünce öfkelenen kadın, kuzeni Bülent N. gelince sakinleşip, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
23.06.2022 11:20 - Son Güncelleme: 23.06.2022 11:22
Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. isimli kadın uzun süredir kuzenini göremediği gerekçesiyle sinir krizi geçirip, evdeki eşyaları sokağa attı.
İddiaya göre kuzeni Bülent N.'yi uzun süredir göremeyen Nebahat N., bunalıma girerek sinir krizi geçirdi. Nebahat N., yalnız yaşadığı 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyalarını atmaya başladı.