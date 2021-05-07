Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle...
Bugün marketlerde bazı ürünlerin satışlarına geçici bir süreliğine ara verildi. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde marketler pazar günleri hariç saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık oluyor. Vatandaşlar bu saatler arasında evin yiyecek, içecek ve temizlik vb. gibi ihtiyaçlarını alıyor. Son olarak bu hafta 81 il valiliğine gönderilen genelgede marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi. Alınan bu kararın ardından hangi ürünlerin satılıp satılmayacağı milyonlarca kişinin aklında bir soru işareti olarak yerini aldı.
Bugünden sonra 9 gün boyunca artık yok! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta uygulanmaya başlandı, bundan böyle... Tam kapanma sürecinde marketlerle ilgili alınan ürün satışı kararları bugün uygulanmaya başlandı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Bu süreçte marketlerle ilgili yeni bir karar alınmış ve genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilmişti. Genelgede yer alan bilgilere göre marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirildi.