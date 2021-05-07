Araba sahipleri dikkat! Cezası var! Bunları yapmayana 372 lira ceza!
Şehirlerarası yolculuklarda trafik polislerinin denetimlerinde muayene zamanının geçmesi eksik evrak ceza anlamına gelir. Eğer araç sahipleri araç muayenelerini yaptırmazlarsa 372 lira ceza ödemek zorunda kalır. Üstelik yaptırılması geciktikçe muayene ücretine yüzde 5 ceza eklenir.
RADYATÖR
Yaz aylarında en sık karşılaşılan sorunların başında hararet yer alıyor. Radyatör bu yüzden aracın en önemli parçalarından biri ve aracın ideal çalışma ısısını dengeler. Soğutma suyunun seviyesi zamanla buharlaşmadan dolayı düşebilir. Su seviyesi mutlaka kontrol edilmeli. Eksilme varsa eklenmeli. Bu basit önlemin alınmaması motor indirmeye kadar giden ciddi masraflar çıkarabilir. Motor tamamen soğumadan radyatör kapağını açmayın. Yolculuklarda hararet saatini sık sık kontrol edin.
MOTOR YAĞI
Aracın performansı ve yakıt tasarrufu için motor yağı, kilometresi geldiyse mutlaka değiştirilmeli. Yıllık bakıma çok az bir süre kaldıysa, bakımı öne alıp yola öyle çıkın. Motor yağını da mevsime göre seçin. Türkiye şartları için 5W-30 motor yağı tavsiye ediliyor. Yağ seviyesini aracı çalıştırmadan önce kontrol edin. Yağın azalması sürtünmeyi azaltacağından daha maliyetli sorunlara neden olur.
FİLTRELER
Sürücünün araçtan maksimum performans elde edebilmesi için filtreler önemli. Filtreleri değiştirmek için yıllık bakım zamanını beklemeyin. Tozlu yollardan gittiyseniz hiç zaman kaybetmeden özellikle hava filtrelerini değiştirin. Fitre, kirlenmiş veya tıkanmışsa motora temiz hava gitmez. Yakıt tüketiminde yüzde 10-15 civarında artış olur.
LASTİK-STEPNE
Lastikler, aracı yola bağlayan hayati bir parça. Lastiklerin diş derinliği 1.6 mm'nin altındaysa değiştirilmeli. Yarık, çatlak ve sertleşmiş lastikleri yenileyin. Kış lastiğini yazın kesinlikle kullanmayın. Frenleme mesafesini ve yol tutuşunu olumsuz etkiler. Yakıt tüketimini artırır.
Lastik hava basıncı araç için önerilen değerlerde olmalı. Basıncı ayarlarken yük ağırlığını da göz önünde bulundurun. Çoğu araçta bu değerler sol ön kapı açılınca görülebilir. Uzun yol haliyle yıllarca kullanılmayan stepneye ihtiyaç olabilir. O nedenle stepnenin kullanılabilir ve yeterli hava basıncına sahip olmasına dikkat edin, lastik patlarsa yolda kalmayın.