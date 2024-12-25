BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Antalya Mersin’de okullar tatil mi? 25 Aralık MEB Kar tatili olan iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Aralık Çarşamba günü için yaptığı hava durumu uyarılarıyla özellikle Mersin ve Antalya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Yoğun yağış ve fırtına beklenen bu iki şehirde öğrenciler ve veliler, okul tatil kararını bekliyor.

Mersin ve Antalya İçin Hava Durumu Uyarıları Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mersin ve Antalya'da 25 Aralık günü etkili olacağı tahmin edilen kötü hava koşullarına dikkat çekti. Özellikle Mersin'in güney ilçeleri ve Antalya'da yer yer fırtına, gök gürültülü sağanak yağış, hatta kar yağışı bekleniyor. Bu koşulların, trafikte ve okul faaliyetlerinde aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Öğrenciler ve veliler, güvenlik açısından herhangi bir aksaklık yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek için Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak resmi açıklamaları takip ediyor.

Turuncu Kodlu Uyarı: Dikkatli Olun Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, Mersin ve Antalya'nın yanı sıra Isparta ve Muğla da turuncu kodla uyarıldı. Bu kod, hava koşullarının yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve tehlikeli durumlar oluşturabileceği anlamına geliyor.

Özellikle kar yağışı, fırtına ve kuvvetli yağışlar nedeniyle, Mersin ve Antalya'daki okulların tatil edilmesi ihtimali gündeme gelebilir. Yetkililer, bu bölgelerdeki vatandaşları dikkatli olmaya ve tedbirli hareket etmeye çağırdı.