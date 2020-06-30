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Bugün başladı! İsteyen 110 TL'ye koronavirüs testi yaptırabiliyor

Son dakika haberine göre, yurt dışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde koronavirüs testi yaptırmaları için Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu. Fiyat yabancılar için 15 Euro, vatandaşlarımız için 110 TL...

30.06.2020 15:58 - Son Güncelleme: 30.06.2020 15:58
Bugün başladı! İsteyen 110 TL'ye koronavirüs testi yaptırabiliyor

Son dakika haberine göre, korona virüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normal süreçte, iç ve dış turizmin başlıyor olması nedeniyle Antalya Havalimanı'nda alınan önlemler kapsamında bir de koronavirüs PCR testlerinin yapılabileceği merkez kuruldu.

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Bugün başladı! İsteyen 110 TL'ye koronavirüs testi yaptırabiliyor

Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1'inci Terminali'nin gelen yolcu çıkış kapısında kurulan 90 metrekarelik merkez, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Bugün başladı! İsteyen 110 TL'ye koronavirüs testi yaptırabiliyor

İLK TEST KKTC KÜLTÜR ATAŞESİNE YAPILDI
Hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 20 personelin bulunduğu ve günlük 400-500 test kapasitesine sahip Test Merkezi'nin tanıtımı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından yapıldı.

Bugün başladı! İsteyen 110 TL'ye koronavirüs testi yaptırabiliyor

Merkezdeki ilk test ise KKTC'nin PCR testini zorunlu tutması nedeniyle, KKTC'ye tatile gidecek olan KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nda Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay'a yapıldı.

Bugün başladı! İsteyen 110 TL'ye koronavirüs testi yaptırabiliyor

Ülkemizde iç turizmin 1 Haziran'dan itibaren başlaması ve 1 Temmuz'dan itibaren de dış turizmin başlayacak olmasına dikkat çeken Dr. Ünal Hülür, turizmin başlamasıyla ilgili Sağlık, Dışişleri ve Turizm bakanlarının üçlü toplantısı sonrasında özellikle yoğun havalimanlarıyla ilgili hızlıca Antalya, İstanbul gibi havalimanlarında laboratuvar çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

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