Bugün başladı! İsteyen 110 TL'ye koronavirüs testi yaptırabiliyor
Son dakika haberine göre, yurt dışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde koronavirüs testi yaptırmaları için Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu. Fiyat yabancılar için 15 Euro, vatandaşlarımız için 110 TL...
30.06.2020 15:58
- Son Güncelleme: 30.06.2020 15:58
Ülkemizde iç turizmin 1 Haziran'dan itibaren başlaması ve 1 Temmuz'dan itibaren de dış turizmin başlayacak olmasına dikkat çeken Dr. Ünal Hülür, turizmin başlamasıyla ilgili Sağlık, Dışişleri ve Turizm bakanlarının üçlü toplantısı sonrasında özellikle yoğun havalimanlarıyla ilgili hızlıca Antalya, İstanbul gibi havalimanlarında laboratuvar çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.
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