Bilim insanlarından açıklama! Koronavirüsün ilacı alpakalarda mı saklı?
Tüm dünyada yayılmakta olan koronavirüs salgını için bilim insanları aşı ve ilaç geliştirmeye çalışıyor. İsveçli ve Güney Afrikalı araştırmacılar, alpakaların kanlarında bulunan küçük antikorların ikinci bir corona virüs dalgasının engellenmesine yardımcı olabileceğini ve ülkelerin güvenli bir şekilde normale dönmesini sağlayabileceğini açıkladı..
Araştırmacılar, evcilleştirilmiş bir deve türü olan alpakalardan edilen nano antikorları bir insanın corona virüsten enfekte olmasını engellemek için kullandı. Çalışmada, alpakalardan elde edilen küçük antikorların corona virüsün sivri uçlarını hedef alarak diğer canlılara bulaşmasını engellediğini öne sürdü..
"TÜM KANITLAR İNSANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINI GÖSTERİYOR"
"Mevcut corona virüs pandemisinin dünya nüfusu için ciddi sonuçları var. Aşılara, antikorlara ya da antivirallere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Nötralize edici antikorlar, enfeksiyonun erken aşamasında virüsün hücrelere girişini engelleyebilir ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan kişileri potansiyel olarak koruyabilir.
Bilim insanlarının geliştirdiği nano antikorlar Almanya'da Covid-19'a karşı bağışıklığı olan 12 yaşındaki Tyson adlı bir alpakadan elde edildi. Antikor hücrelerine Ty1 adı verildi. Daha sonra antikorlar izole edildi. Karolinska'nın ekip lideri Gerald McInerney, "Prensip olarak, tüm kanıtlar insanlarda çok iyi çalışacağını gösteriyor" dedi..