Bilim insanlarından açıklama! Koronavirüsün ilacı alpakalarda mı saklı?

"TÜM KANITLAR İNSANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINI GÖSTERİYOR"

"Mevcut corona virüs pandemisinin dünya nüfusu için ciddi sonuçları var. Aşılara, antikorlara ya da antivirallere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Nötralize edici antikorlar, enfeksiyonun erken aşamasında virüsün hücrelere girişini engelleyebilir ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan kişileri potansiyel olarak koruyabilir.

Bilim insanlarının geliştirdiği nano antikorlar Almanya'da Covid-19'a karşı bağışıklığı olan 12 yaşındaki Tyson adlı bir alpakadan elde edildi. Antikor hücrelerine Ty1 adı verildi. Daha sonra antikorlar izole edildi. Karolinska'nın ekip lideri Gerald McInerney, "Prensip olarak, tüm kanıtlar insanlarda çok iyi çalışacağını gösteriyor" dedi..