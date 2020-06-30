Mantık soruları beyin yakıyor! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor...
Mantık soruları beyin yakıyor! Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor. Birçoğu basit gibi görünse de bu soruları çözebilmek hiç kolay değil. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...
30.06.2020 20:00
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Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı. Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini çok az kişi çözebiliyor. Bu soruları yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor..
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