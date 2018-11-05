Kahramanmaraşta itfaiye defilesi istifa getirdi

"ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ MÜDAHALE ETTİK"

Erkoç, açıklamasında şunları kaydetti: "Gerçekleştirilen defile hiçbir şekilde belediyemizin bir etkinliği olmayıp, İtfaiye Daire Başkanı hiçbir izin almadan, yetkisini aşarak bu etkinliğe şehrimiz için kritik öneme sahip acil hizmetlerimiz için kullanılan itfaiye hizmet binasında yapılmasına işgüzarlık yaparak müsaade etmiştir. Böyle bir faaliyetin itfaiye binamızda yapıldığını öğrenir öğrenmez, olaya müdahale ederek gerekli soruşturmaları başlatılmış olup itfaiye daire başkanı görevden alınmıştır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Bu binalar acil hizmetler için kullanılmakta bunun dışında hiçbir iş için kullanılmamakta ve kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Yapılan bu defileyle Belediyemizin hiç bir alakası ve ilgisi bulunmamaktadır."