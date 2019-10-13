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Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Öyle bir hale geldi ki görenler şoke oldu...

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanı yıldız oyuncuları arasına girerken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. American Horror Story için değişen güzel oyuncuyu hiç kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncular bazı karakterleri canlandırmak için çok farklı görünümlere bürünebiliyor. İşte ünlü yıldızların görünce tanımakta güçlük çekeceğiniz halleri...

13.10.2019 14:45 - Son Güncelleme:
Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Öyle bir hale geldi ki görenler şoke oldu...

Siz onun böyle göründüğüne bakmayın, o aslında ünlü bir yıldız, iyi bir oyuncu. Ve öyle bir hale geldi ki herkesin ağzı açık kaldı.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Öyle bir hale geldi ki görenler şoke oldu...

O da onlardan biri. Ve oyuncu listesinde adı olmasa kimse onu tanıyamayacak.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Öyle bir hale geldi ki görenler şoke oldu...

Bu isim Naomi Grossman'dan başkası değil. American Horror Story için bu hale bürünen güzel oyuncuyu hiç kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncular bazı karakterleri canlandırmak için çok farklı görünümlere bürünebiliyor. Bored Panda sitesi ünlü yıldızların tanınmayacak hallerini derledi.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Öyle bir hale geldi ki görenler şoke oldu...

Merly Streep Amerika'nın Melekleri dizisinde Rabbi karakterini oynamak için bu şekle bürünmüştü.

Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Öyle bir hale geldi ki görenler şoke oldu...

Tom Cruise

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