Güzel oyuncu tanınmaz hale geldi! Öyle bir hale geldi ki görenler şoke oldu...

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanı yıldız oyuncuları arasına girerken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. American Horror Story için değişen güzel oyuncuyu hiç kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncular bazı karakterleri canlandırmak için çok farklı görünümlere bürünebiliyor. İşte ünlü yıldızların görünce tanımakta güçlük çekeceğiniz halleri...

13.10.2019 14:45 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





