CANLI YAYIN
Geri

Yapay zeka beynimizi tembelleştiriyor mu? Bilim insanları yanıtladı

Yapay zeka artık yalnızca teknoloji dünyasının değil günlük hayatın da merkezinde. Arama motorlarından sohbet botlarına kadar birçok araç düşünme biçimimizi sessizce değiştiriyor. Peki bu kolaylık gerçekten bizi daha akıllı mı yapıyor yoksa zihinsel kaslarımızı fark etmeden zayıflatıyor mu? İşte araştırmalara göre yanıtı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küçük farklar neden daha zor?

GPS'in yön duygumuzu zayıflatması, arama motorlarının hafızayı değiştirmesi gibi etkilerden sonra bilim insanları yapay zekânın da benzer bir etki yaratabileceği konusunda uyarıyor. ChatGPT gibi araçlara aşırı bağımlılığın yaratıcılık, dikkat, eleştirel düşünme ve hafıza üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği tartışılıyor.

Zihinsel emeği azaltıyor

Zihinsel emeği azaltıyor

BBC'de yer alan habere göre Sinirbilim Uzmanı Adam Greene, yapay zekânın zihinsel emeği azalttığını ve bunun uzun vadede bazı düşünme becerilerini köreltebileceğini söylüyor. Ancak nöropsikolog Jared Benge, bunun "tamamen zararlı" bir durum olmadığını doğru kullanıldığında fayda da sağlayabileceğini vurguluyor.

Asıl endişe ne?

Asıl endişe ne?

Araştırmalar yapay zekânın "dijital bunama" yaratacağı iddiasını desteklemiyor. Ancak teknolojiye aşırı bağımlılığın bilişsel süreçlerde değişim yarattığı biliniyor. Özellikle hafıza ve dikkat gibi alanlarda dış kaynak kullanımının etkileri dikkat çekiyor.

Bu metni nasıl okuyabildiniz? İşte beynin gizli mekanizması

Dijital alışkanlıklar ve hafıza etkisi

GPS kullanımıyla çevresel yön bulma becerilerinin zayıflaması Google ile bilgi hatırlama ihtiyacının azalması gibi örnekler, "Google etkisi" olarak biliniyor. Yapay zekâ ise bu dışsallaştırmanın en güçlü versiyonu olarak görülüyor.

Süreci değil ürünü kolaylaştırıyor

Süreci değil ürünü kolaylaştırıyor

Greene'e göre yapay zekâ süreci değil ürünü kolaylaştırıyor. Yani insanlar düşünme sürecini atlayıp doğrudan sonuca ulaşıyor. Bu durum zihinsel egzersizi azaltarak uzun vadede bilişsel gelişimi sınırlayabilir.

Hatalar fark edilmiyor

Hatalar fark edilmiyor

Araştırmalar, yapay zekâya fazla güvenen kişilerin eleştirel düşünme testlerinde daha düşük performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Özellikle konu hakkında az bilgisi olan kişiler yapay zekânın hatalarını fark etmekte zorlanabiliyor.

Beynimizi tembelleştiriyor mu?

Uzmanlara göre öğrenme çaba ve zihinsel mücadele ile güçleniyor. Not almak, sorular sormak, bilgiyi aktif işlemek hafızayı güçlendiriyor. Yapay zekâyla pasif etkileşim ise öğrenmeyi zayıflatabiliyor.

Boş sayfa etkisi

Boş sayfa etkisi

Yapay zekâ fikir üretimini kolaylaştırsa da araştırmalar bunun daha az özgün sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Önce kendi fikirlerini üretmek sonra yapay zekâ ile geliştirmek öneriliyor. Aksi halde yaratıcı kas zayıflayabiliyor.

Cambridge etkisi nedir?

Hızlı cevaplar ve kolay çözümler dikkat süresini azaltabiliyor. Uzmanlar zorlanmayı ve yavaş düşünmeyi bilinçli şekilde korumanın önemli olduğunu söylüyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim arşiv ve AA'dan servis edilmiştir.

Beyin karışık kelimeleri nasıl okuyor? Bilim insanları nedeni açıkladı
Beyin karışık kelimeleri nasıl okuyor? Bilim insanları nedeni açıkladı