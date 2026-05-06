Müge Anlı’da Sadiye Çelik olayı! Kızının mehir altınlarını alarak sırra kadem bastı

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Adana'dan gelen akılalmaz bir dolandırıcılık ve kayıp iddiası damga vurdu. Mervenur Çakmak, iki yıldır haber alamadığı annesi Sadiye Çelik'in, kendisine ait 400 bin TL değerindeki mehir altınlarını alarak sırra kadem bastığını iddia etti. Annesinin gidişiyle hem maddi birikimini hem de evliliğini kaybeden genç kadının anlattıkları izleyenleri hayrete düşürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım isteyen Mervenur Çakmak, öz annesi Sadiye Çelik'in mehir altınlarını alarak iki yıl önce sırra kadem bastığını iddia etti. Sadece bir kayıp vakası olmanın ötesine geçen bu olayda, annesinin yanına aldığı 400 bin liralık altın nedeniyle genç kadının yuvası dağılırken, olayın perde arkasındaki detaylar stüdyodaki izleyicileri ve ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

📍 MEHİR ALTINLARIYLA SIRRA KADEM BASTI

ATV ekranlarındaki canlı yayına katılan Mervenur Çakmak, annesi hakkında şu iddiaları paylaştı:

Kayıp İhbarı: 41 yaşındaki 5 çocuk annesi Sadiye Çelik, tam iki yıldır kayıp olarak aranıyor.

400 Bin TL'lik Vurgun: Mervenur Çakmak, annesinin mehir olarak ayrılan 400 bin TL değerindeki altınları yanına alarak gittiğini belirtti.

Maddi ve Manevi Yıkım: Annesinin gidişinin aile birliğini temelinden sarstığını ve büyük bir mağduriyet yarattığını ifade etti.

"10 AY BİZİMLE KALDI"

Çakmak, başından geçenleri şöyle anlattı: "Evliliğimin 3 ya da 4'üncü ayında bir düşük yaptım. Annem yanıma geldi. O sıra annem ve babamın problemleri vardı, sürekli zaten evi terk ediyordu. Benim de o süreçte ihtiyacım olduğu için annemi yanıma çağırdım. 10 ay bizimle kaldı. Ancak 2 yıl önce 400 bin TL değerindeki altınlarımı alıp gitti"

ALTINLAR GİTTİ, YUVA YIKILDI

Annesinin altınlarla ortadan kaybolması, Mervenur Çakmak'ın özel hayatında telafisi güç yaralar açtı. Altınların kaybolması sebebiyle eşiyle sorunlar yaşayan Çakmak, bu durumun yuvasının dağılmasına yol açtığını söyledi.

1,5 yıl önce eşiyle ayrıldığını dile getiren Çakmak, "Hem yuvam dağıldı hem de benim olan altınları alıp gitti. Biz annemle arkadaş gibiydik nasıl bu duruma düştük bilmiyorum. Neredeyse çıksın gelsin, beni böyle soru işaretleriyle bırakamaz" dedi.

"BANA GÖRE EŞİMİN ANNEM İLE BİR İLİŞKİSİ VARDI"

Programın ilerleyen dakikalarında Mervenur Çakmak, stüdyodakileri buz kestiren bir iddiayı gündeme taşıdı. Eşinin kendisini ihanetle suçladığını ancak asıl şüpheli durumun anne ve damat arasında olduğunu öne sürdü: "Bana göre eşimin annem ile bir ilişkisi vardı. Ancak o haklı çıkmak için benim ihanet ettiğimi söyledi"

Henüz boşanma davasının gerçekleşmediğini belirten Çakmak, annesinin eşine attığı mesajların bir kayınvalidenin damadına atacağı türden olmadığını söyledi. Söz konusu mesajları ailesine de gösterdiğini dile getiren genç kadın, "Kabul etmediler. Ailem beni delilikle suçladı ve dışladılar" dedi.

Tüm bunların ardından sahte bir TikTok hesabı açtığını belirten Çakmak, "Sinirimden biriyle konuştum ancak herhangi bir görüşme ve buluşma olmadı. Sadece dertleşmek amacıyla konuştuk. O zaman ailemden hiç kimse benimle konuşmuyordu. Benim o TikTok'taki konuşmalarımı da eşime annem söyledi" diyerek eşinin ihanet iddialarının nedenini açıkladı.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)