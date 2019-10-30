GaleriYaşam

Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!

Kronikleşen baş ağrıları için mutlaka doktor muayenesi olunması gerekir. Normal baş ağrılarını ise ilaçsız da geçirmek mümkün. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen baş ağrısı, kimi zaman çok şiddetli kimi zaman ise daha hafif olabiliyor. İlaç almak yerine baş ağrısını geçirecek doğal çözümler bulmak sağlık için şüphesiz daha iyi bir yöntemdir. Peki baş ağrısı nasıl geçer? Sık sık baş ağrısı yaşayanlar ne yapmalılar? Şiddetli baş ağrısını geçiren doğal yöntemler nelerdir?

30.10.2019 17:37 - Son Güncelleme: 30.10.2019 17:37
Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!

Trafik sıkışıklığı, ödeme günleri, tartışmalar, çalışanlarını sık sık fırçalayan patronlar ve hatta iyi haberler bile baş ağrısına yol açabiliyor. Genellikle baş ağrısının vücudunuzun fiziksel ve ruhsal strese verdiği cevap olduğunu söyleyen uzmanlar, bu stresin başınızdaki ve boynunuzdaki kasları ile kan damarlarınızı da daralttığını ve daha sonra genişleterek migren ya da damarsal baş ağrılarına yol açtığını açıklıyorlar. Bir de sinüsleriniz tıkanırsa ya da iltihaplanırsa bu durumda da ağır bir baş ağrısıyla karşılaşabilirsiniz...

Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!

Salatalık

Sabahları baş ağrısı yaşamamak için uyumadan önce birkaç dilim salatalık yiyebilirsiniz. Salatalık, hem akşamdan kalmalığı hem de baş ağrısının şiddetini azaltmak için ihtiyacınız olan B vitamini, şeker ve elektrolitler gibi birçok yiyeceğin yerini doldurmaya yardımcı olur.

Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!

Lavanta

Sakinleştirici ve mutluluk verici etkisiyle bilinen lavanta baş ağrısı için oldukça etkilidir. Lavanta kokusu baş ağrısı ve migren belirtilerini en aza indirir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları için bir bardak suya lavanta yağı damlatarak bu karışımı koklamak iyi gelecektir.

Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!

Nane-limon

Ferahlatan ve gerginliği alan özelliğiyle dikkat çeken nane-limon karışımı hazırlayın. Temiz bir bezi bu suda ıslatın, sıktıktan sonra alnınıza koyun ve bekletin. Bu işlemi sık sık tekrarlayabilirsiniz. Diğer bir öneri ise nane yağını koklamak olacaktır.

Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!

Zencefil

Ağrı kesici özelliği bulunan zencefil tercih edilecekler arasındadır. Özellikle zencefil çayı tüketmek baş ağrısını oldukça hafifletecektir. Zencefilin vücut üzerinde de çok faydalı ve olumlu etkileri bulunduğu unutulmamalıdır.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri
Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri