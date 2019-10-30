Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!

Trafik sıkışıklığı, ödeme günleri, tartışmalar, çalışanlarını sık sık fırçalayan patronlar ve hatta iyi haberler bile baş ağrısına yol açabiliyor. Genellikle baş ağrısının vücudunuzun fiziksel ve ruhsal strese verdiği cevap olduğunu söyleyen uzmanlar, bu stresin başınızdaki ve boynunuzdaki kasları ile kan damarlarınızı da daralttığını ve daha sonra genişleterek migren ya da damarsal baş ağrılarına yol açtığını açıklıyorlar. Bir de sinüsleriniz tıkanırsa ya da iltihaplanırsa bu durumda da ağır bir baş ağrısıyla karşılaşabilirsiniz...