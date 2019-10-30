Uyumadan önce mutlaka birkaç dilim tüketin! Şiddetli baş ağrısına iyi gelen pratik ve doğal yöntemler!
Kronikleşen baş ağrıları için mutlaka doktor muayenesi olunması gerekir. Normal baş ağrılarını ise ilaçsız da geçirmek mümkün. Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen baş ağrısı, kimi zaman çok şiddetli kimi zaman ise daha hafif olabiliyor. İlaç almak yerine baş ağrısını geçirecek doğal çözümler bulmak sağlık için şüphesiz daha iyi bir yöntemdir. Peki baş ağrısı nasıl geçer? Sık sık baş ağrısı yaşayanlar ne yapmalılar? Şiddetli baş ağrısını geçiren doğal yöntemler nelerdir?
30.10.2019 17:37
- Son Güncelleme: 30.10.2019 17:37
Trafik sıkışıklığı, ödeme günleri, tartışmalar, çalışanlarını sık sık fırçalayan patronlar ve hatta iyi haberler bile baş ağrısına yol açabiliyor. Genellikle baş ağrısının vücudunuzun fiziksel ve ruhsal strese verdiği cevap olduğunu söyleyen uzmanlar, bu stresin başınızdaki ve boynunuzdaki kasları ile kan damarlarınızı da daralttığını ve daha sonra genişleterek migren ya da damarsal baş ağrılarına yol açtığını açıklıyorlar. Bir de sinüsleriniz tıkanırsa ya da iltihaplanırsa bu durumda da ağır bir baş ağrısıyla karşılaşabilirsiniz...
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