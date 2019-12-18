GaleriYaşam

Bu kez o ilçede ortaya çıktı! Bir anda geldi çuval dolusu para dağıttı

İstanbul'un birçok ilçesindeki gecekondu mahallelerinde içerisinde para bulunan zarfları dağıtan ve kendisine "Robin Hood" adı verilen hayırsever iş adamı bu kez de Ataşehir'de ortaya çıktı. Rezidansların gölgesinde kalan bir mahalleye giren bazı kişiler, vatandaşlara içerisinde 1000 TL bulunan zarfları dağıttı.

18.12.2019 10:29 - Son Güncelleme: 18.12.2019 10:29
Bu kez o ilçede ortaya çıktı! Bir anda geldi çuval dolusu para dağıttı

İstanbul'da birçok ilçede gecekondu mahallelerinde içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan ve kendisine 'Robin Hood' adı verilen hayır sever işadamı, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de ortaya çıktı. Lüks rezidansların gölgesinde kalan gecekondu mahallesine giren bazı kişiler, burada dar gelirli vatandaşlara içerisinde bin TL'yi bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da para dağıtan işadamıyla ilgili bir mahalle sakini, "Araçlarla geldiler. 10 kişilerdi. Bir anda sokaklara dağılarak evlere para dağıttılar" diye konuştu.

Bu kez o ilçede ortaya çıktı! Bir anda geldi çuval dolusu para dağıttı

İstanbul Hasköy, Başakşehir Şahintepesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gece kondularda oturan dar gelirli ailelere zarf içerisinde para dağıtan ve 'Robin Hood' adı verilen hayırsever işadamı bu kez Ataşehir Yenisahra'da ortaya çıktı.

Bu kez o ilçede ortaya çıktı! Bir anda geldi çuval dolusu para dağıttı

Hafta sonu lüks rezidansların hemen arkasında bulunan gecekondu mahallesine giden işadamı ve yanında bulunan yaklaşık 10 kişi, sokaklara dağılarak gecekonduda oturanlara içerisinde en az bin TL bulunan zarfları dağıttı.

Bu kez o ilçede ortaya çıktı! Bir anda geldi çuval dolusu para dağıttı

Çocuklara da 100 ile 300 TL arasında harçlık veren işadamının bazı bakkallara da giderek, porç listesinde isimleri yer alan dar gelirlilerin tüm borçlarını ödediği öğrenildi.

Bu kez o ilçede ortaya çıktı! Bir anda geldi çuval dolusu para dağıttı

"BÖYLE İNSANLAR İYİ Kİ VAR"
Mahallede yaşayanlardan Aslan Kutluay, "Ben dükkanımdaydım. Buraya geldiğimde öğrendim. Çocuklar toplanmıştı. Her birinde para vardı. 100 ile 300 TL arasında para vermiş. Okuyan çocukların burslarını karşılamış. Zarflarda bin, bin 500 TL koymuş. Arabanın arkasında çantalarla para doluymuş. Çantaları açarak paraları dağıtmış. Kiracılar ve bakkala borçları olanlara vermiş. Bu devirde halen böyle insanlar var. Gizemli insan. Kimse görmemiş. Merak ediyorum. Böyle insanlar iyi ki var. Bu insanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nde sırtımız yere gelmez. Parası olup saklayanlar bence bu adamdan ders almalı. Örnek almalılar." dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba