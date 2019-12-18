Bu kez o ilçede ortaya çıktı! Bir anda geldi çuval dolusu para dağıttı
İstanbul'un birçok ilçesindeki gecekondu mahallelerinde içerisinde para bulunan zarfları dağıtan ve kendisine "Robin Hood" adı verilen hayırsever iş adamı bu kez de Ataşehir'de ortaya çıktı. Rezidansların gölgesinde kalan bir mahalleye giren bazı kişiler, vatandaşlara içerisinde 1000 TL bulunan zarfları dağıttı.
İstanbul'da birçok ilçede gecekondu mahallelerinde içerisinde bin TL bulunan zarfları dağıtan ve kendisine 'Robin Hood' adı verilen hayır sever işadamı, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de ortaya çıktı. Lüks rezidansların gölgesinde kalan gecekondu mahallesine giren bazı kişiler, burada dar gelirli vatandaşlara içerisinde bin TL'yi bulunan zarfları dağıttı. Çocuklara da para dağıtan işadamıyla ilgili bir mahalle sakini, "Araçlarla geldiler. 10 kişilerdi. Bir anda sokaklara dağılarak evlere para dağıttılar" diye konuştu.
"BÖYLE İNSANLAR İYİ Kİ VAR"
Mahallede yaşayanlardan Aslan Kutluay, "Ben dükkanımdaydım. Buraya geldiğimde öğrendim. Çocuklar toplanmıştı. Her birinde para vardı. 100 ile 300 TL arasında para vermiş. Okuyan çocukların burslarını karşılamış. Zarflarda bin, bin 500 TL koymuş. Arabanın arkasında çantalarla para doluymuş. Çantaları açarak paraları dağıtmış. Kiracılar ve bakkala borçları olanlara vermiş. Bu devirde halen böyle insanlar var. Gizemli insan. Kimse görmemiş. Merak ediyorum. Böyle insanlar iyi ki var. Bu insanlar olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti'nde sırtımız yere gelmez. Parası olup saklayanlar bence bu adamdan ders almalı. Örnek almalılar." dedi.