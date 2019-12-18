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Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Aralık Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

18.12.2019 09:23 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:24
Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba

KOÇ

Sezgilerin ve yaratıcılığın ön planda. Bu anlamda iş yerinde fark yaratabilirsin. Özgün özelliklerinle karşındaki insanı etkileyebilirsin. Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.

Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba

BOĞA

Uzun zamandır beklediğin telefon görüşmesini yapamadıysan bugün tekrar harekete geçmek için güzel bir gün olabilir. Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, böylelikle kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba

İKİZLER

Bugünü kendine ayırmak isteyip içine dönebilirsin. İç muhasebe yaptığın ve birçok şeyi gözden geçirdiğin bir gündesin. Evinizi düzenlemek gibi konularda başarılı olabilirsiniz. Kariyer konusunda kendinizi eleştiriler ile kestiğinizi fark ettiğinizde hedeflediğiniz noktaya gelebileceksiniz

Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba

YENGEÇ

Kendini güvende hissetme arzunun baskın olduğu bugünlerde ailenle olan iletişimin ön planda olabilir. Kendinize yatırım yapmak, güzellik, estetik gibi konularla alakalı açılımlarınızın başarılı olacağı bir gün olduğu için daha verimli bir gün geçireceksiniz

Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba

ASLAN

Bir süredir sıkıntısını yaşadığın mide rahatsızlığı işlerinin aksamasına sebep olabilir. Sağlığını ihmal etmemelisin. Duruşunuz onun sevgisini kazanıyorken siz de ona olan sevginizi ile arttırabilirsiniz. Mükemmel uyumun yaşanacağı bugünlerde aşk odaklı olabilirsiniz

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