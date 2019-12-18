Günlük burç yorumları – 18 Aralık 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Aralık Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
18.12.2019 09:23
- Son Güncelleme: 18.12.2019 09:24
KOÇ
Sezgilerin ve yaratıcılığın ön planda. Bu anlamda iş yerinde fark yaratabilirsin. Özgün özelliklerinle karşındaki insanı etkileyebilirsin. Duygusal konularda kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha affedici ve yumuşak tavırlı bir döneme giriyorsunuz. Bu da karşı cinsin dikkatini oldukça çekecek.
BOĞA
Uzun zamandır beklediğin telefon görüşmesini yapamadıysan bugün tekrar harekete geçmek için güzel bir gün olabilir. Kusurlarınızı görerek öz eleştiride bulunabilir, böylelikle kendinizi daha başarılı bir konuma getirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler gerçekleşebilir.
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