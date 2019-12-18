Hangi ilçeler il olabilir? 922 ilçe arasından sıyrılan bu ilçeler il olmaya aday!
Türkiye'nin 81 ili ve bunlara bağlı 922 ilçesi var. Ancak bu ilçelerden bazıları hem nüfus olarak hem de ekonomik olarak birçok ile taş çıkartacak büyüklükte. Bir ilçenin il olabilmesi için tek şart nüfus değildir. Ekonomik faktörler, nüfus, yüzölçümü gibi bazı faktörler il olmada etkili olabiliyor. Kalabalık nüfusu ve işlek yaşamıyla dikkat çeken birçok ilçe, il olacağı günü bekliyor. Peki Türkiye'de il olabilecek ilçeler hangileri? Hangi ilçelerimiz il olmaya adaylar? İşte yurdun dört bir yanından Türkiye'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.
18.12.2019 11:52
- Son Güncelleme: 18.12.2019 11:52
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