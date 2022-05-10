Diyarbakır'da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...
Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
10.05.2022 15:38 - Son Güncelleme: 10.05.2022 15:39
Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.
Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı.