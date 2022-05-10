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Diyarbakır'da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.05.2022 15:38 - Son Güncelleme: 10.05.2022 15:39
Diyarbakır’da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.

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Diyarbakır’da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...

Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan etrafı demir çitlerle kapatılmış tren rayı üzerinde öğle saatlerinde başı kesik erkek cesedi ihbarı yapıldı.

Diyarbakır’da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILMIŞ CESET

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu.

Diyarbakır’da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...

TREN SON ANDA DURDURULDU

Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu.

Diyarbakır’da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...

Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Diyarbakır’da ray hattında korkunç görüntü! Başı gövdesinden ayrılmış...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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