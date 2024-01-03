Bu görüntülere mide dayanmaz | Otoparkta gören gözlerine inanamadı: Kaçak kesim, kokan ve çürüyen etler!

Bursa'da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkındaki manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi. İşte mide bulandıran görüntüler ve detaylar...