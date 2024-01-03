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Bu görüntülere mide dayanmaz | Otoparkta gören gözlerine inanamadı: Kaçak kesim, kokan ve çürüyen etler!

Bursa'da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkındaki manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi. İşte mide bulandıran görüntüler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 15:13 Güncelleme 03 Ocak 2024, 15:23
Bu görüntülere mide dayanmaz | Otoparkta gören gözlerine inanamadı: Kaçak kesim, kokan ve çürüyen etler! 1

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında, kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adrese gitti.

Bu görüntülere mide dayanmaz | Otoparkta gören gözlerine inanamadı: Kaçak kesim, kokan ve çürüyen etler! 2

Binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğü tespit edildi.

Bu görüntülere mide dayanmaz | Otoparkta gören gözlerine inanamadı: Kaçak kesim, kokan ve çürüyen etler! 3

NE ETİ OLDUĞU BİLİNMİYOR!

Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi.

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