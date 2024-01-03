Şimdi işler iyice kızıştı! Seçil Erzan'ın eski sevgilisi sır perdesini araladı: Meğer evlilik yolundan dönmüşler...

Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta işler iyice kızışmaya devam ediyor. Her gün yeni bir isim ve detayın ortaya çıktığı olayda geçtiğimiz gün Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içerisinden 181 bin Whatsapp mesajı ortaya çıkmıştı. Seçil Erzan'ın bir dönem sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile mesajları ise büyük bombayı patlattı. İşte evlilikten döndükleri ileri sürülen avukat Candaş Gürol'un Seçil Erzan'a attığı o mesajlar...