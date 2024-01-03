Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta işler iyice kızışmaya devam ediyor. Her gün yeni bir isim ve detayın ortaya çıktığı olayda geçtiğimiz gün Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içerisinden 181 bin Whatsapp mesajı ortaya çıkmıştı. Seçil Erzan'ın bir dönem sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile mesajları ise büyük bombayı patlattı. İşte evlilikten döndükleri ileri sürülen avukat Candaş Gürol'un Seçil Erzan'a attığı o mesajlar...
Fatih Terim Fonu adı altında bir banka müdürünün yaptığı dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Denizbank Florya Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan'ın başrolde olduğu olayda, Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi galatasaraylı eski futbolcular büyük paralar kaptırdı.
'FATİH TERİM FONU' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Çoğunluğunu Fatih Terim'e yakın futbolcuların oluşturduğu ve aralarınsa iş insanlarının da yer aldığı bu olay kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak adlandırıldı.
Toplamda 1 milyar 289 milyon 15 bin lira toplanan fon vurgununda, 226 yılla yargılanan Seçil Erzan'ın evinden ise sadece 67 bin TL çıktı
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de mağdurları arasında olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi isimleri "özel fon" yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın "Bankadan kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler.