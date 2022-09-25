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Bu görüntüler Ordu'dan! Otelde banyoya girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

Ordu'da bir otel odasında duş almak isteyen vatandaşın başına gelenler anlattığı anlar seyredenler gülümsetti. Odanın ilginç. mimarisi sebebiyle duş kabinine girene kadar akla karayı seçen vatandaşın çıkması da pek kolay olmadı. Vatandaşın o zorlu duş tecrübesini anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar&hellip;.

25.09.2022 15:19 - Son Güncelleme: 25.09.2022 15:28
Bu görüntüler Ordu’dan! Otelde banyoya girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

Fıkraları aratmayan olay Ordu'daki bir otelde yaşandı.

Banyoya girmek istedi başına neler geldi neler VİDEO

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Bu görüntüler Ordu’dan! Otelde banyoya girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

Yorgun halde otele gelen vatandaş, duşa girmek istedi.

Bu görüntüler Ordu’dan! Otelde banyoya girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

Bu görüntüler Ordu’dan! Otelde banyoya girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

LAVABOYA GİRMEK İSTEDİ AMA…
Duş almak için lavaboya girmeye çalışan vatandaş, kapının tam açılmadığını gördü.

Bu görüntüler Ordu’dan! Otelde banyoya girmek istedi başına gelmeyen kalmadı

DUŞA GİRMEK BAMBAŞKA BİR EZİYET OLDU
Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran vatandaş bu kez de duş kabinine giremedi.

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