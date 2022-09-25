Bu görüntüler Ordu'dan! Otelde banyoya girmek istedi başına gelmeyen kalmadı
Ordu'da bir otel odasında duş almak isteyen vatandaşın başına gelenler anlattığı anlar seyredenler gülümsetti. Odanın ilginç. mimarisi sebebiyle duş kabinine girene kadar akla karayı seçen vatandaşın çıkması da pek kolay olmadı. Vatandaşın o zorlu duş tecrübesini anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar….
25.09.2022 15:19 - Son Güncelleme: 25.09.2022 15:28
Fıkraları aratmayan olay Ordu'daki bir otelde yaşandı.
Banyoya girmek istedi başına neler geldi neler VİDEO