Boşanma aşamasındaki eşini ölümle tehdit etti taksi şoförünü ise bıçaklayıp taksiyi kaçırdı
Hatay'da oturan Sait Aksoy (23), boşanma aşamasındaki eşi F.A.'yı öldürmekle tehdit edip, mesaj attı. Aksoy, eşinin yaşadığı Konya'nın Karapınar ilçesine geldiği şoför E.Y.'yi bıçaklayıp, taksiyi kaçırdı. Aksoy, eşinin evinin yakınlarında önlem alan polis tarafından yakalandı.
25.09.2022 16:51 - Son Güncelleme: 25.09.2022 16:51
E.Y., kendisini bıçaklayan müşterisi Aksoy'un, tehdit ettiği eşi F.A. için Karapınar'a geldiğini belirtti. Polis, Aksoy'un zarar verebileceği düşüncesiyle F.A.'yı evinden alıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Ardından da F.A.'nın evinin çevresinde önlem aldı.